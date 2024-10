Messi odkrito o tem, kdaj je prvič in zadnjič želel ponižati nasprotnika na zelenici

37-letni argentinski nogometni genij Lionel Messi je zaradi svojih nespornih nogometnih sposobnosti in skromne osebnosti eden najbolj priljubljenih nogometašev v zgodovini, a tudi on je krvav pod kožo. Leta 2022 je bilo na tekmi svetovnega prvenstva med Argentino in Poljsko videti, da nogometna zvezdnika nista na isti valovni dolžini.

Njuno nesoglasje sega v leto 2021, konkretneje v podelitev zlate žoge za tisto leto, poroča spletna stran Sportbible. Nagrada je pripadla Messiju, vendar so bili takrat številni ljubitelji nogometa mnenja, da si je prestižno lovoriko s kar 41 goli na 29 tekmah nemške lige bolj zaslužil Robert Lewandowski.

Foto: Guliverimage Messi je ob prejemu zlate žoge leta 2021 izjavil, da bi rad omenil Lewandowskega, saj je bila izjemna čast tekmovati z njim, in da bi si zlato žogo zagotovo zaslužil leto prej, ko je bila prireditev zaradi pandemije covid-19 odpovedana.

Poljaku njegove prijazne besede niso bile všeč, ocenil jih je zgolj za prazne, kar seveda tudi Messiju ni bilo po volji. "Izjava Lewandowskega iz leta 2021 me je zmotila, saj sem ob prejemu zlate žoge povedal samo tisto, kar sem res čutil," je Messi decembra 2022 povedal v pogovoru za ESPN.

"Med tekmo svetovnega prvenstva sem ga ignoriral, ker je bil to pač on, ker sem bil jezen in ker mislim, da ne bi smel izjaviti tega, kar je izjavil. Zelo sem bil jezen. Sem ga namerno preigral, ker je šlo zanj? Da," je potrdil Messi, ki pa, kot kaže, ni dolgo kuhal zamere. "Po tistem sva se srečala, se pogovorila in prišla do sklepa, da je šlo za nesporazum," je še dejal Messi. "Tudi Lewandowski je bil razburjen, ker tistega, o čemer so poročali mediji, sploh ni izjavil," je še dodal Messi. "Po tistem je prestopil k Barceloni in veliko sva se pogovarjala o klubu, mestu in vsem mogočem," je še razkril Messi in dal vedeti, da so nesoglasja, tudi če so se rodila iz nesporazuma, pozabljena.

