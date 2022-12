"Messi kronal kariero v legendarnem finalu"

Ob prikazani igri so med zanimivostmi tega turnirja izpostavili še premik od igre kratkih podaj v sredini na taktiko hitrih in silovitih protinapadov ter uspehe azijskih reprezentanc in afriškega predstavnika Maroka.

Aljoša Žvirc, STA

"Četudi je bilo tako pred, med in kot bo po SP v Katarju ogromno govora o številnih smrtih migrantskih delavcev, diskriminaciji, korupciji in drugih težavah, je v nedeljo govoril predvsem nogomet z eno najbolj norih tekem v zgodovini. Če je ta še povečal svoj ugled kot najbolj pomembna postranska stvar na svetu, je kot njegov nesporni kralj izstopal Messi ter dvomljivcem vsaj za nekaj časa zaprl usta. Pozitivno presenečenje sta zame Hrvaška in Maroko, razočaranje Nemčija in Danska, po hat-tricku v finalu pa najbolj sočustvujem z Mbappejem."

Boštjan Janežič, Val 202

"Pri 35. letih je najboljši igralec mundiala v Katarju Lionel Messi kronal svojo fantastično kariero. Za tretji argentinski naslov in tamkajšnjo nepopisno strast, spet po Maradoni po 36 letih, je zelo zaslužen tudi selektor Scaloni, ki je okrog malega velikana zgradil reprezentanco. Na turnirju, ki je potekal v jesenskem terminu, po šele tretjini odigrane klubske sezone, ko še ni bilo utrujenosti, je bilo nekaj dobrih tekem. Časa za reprezentančne priprave je bilo malo in bolj uspešne so bile tiste, bolj prilagodljive, s srčnimi in kakovostnimi posamezniki. Temeljna je bila čvrsta igra v obrambi, s hitrimi prehodi v napad. Spet pa sta bila sila pomembna zanos in patriotizem."

Francija in Argentina sta v finalu prikazali izvrsten spopad. Foto: Reuters

Božidar Bulat, POP TV

"V nasprotju s številnimi napovedmi je prvenstvo v organizacijskem smislu potekalo izvrstno. Že od skupinskega dela, spomnimo se slovesa Nemčije in Belgije, še bolj pa od izločilnih bojev, je bil razplet tako zelo zanimiv, da so navijači v Katarju pozabili še na prepoved točenja piva na stadionih. Maroko je dobrodošla senzacija, povsem zasluženo v polfinalu kot prva afriška reprezentanca. Tretje mesto Hrvaške ni več presenečenje. Je pa bilo zelo presenetljivo, kakšen spektakel sta nam v finalu pripravili Argentina in Francija. Gre za, vsaj v novejši zgodovini, najbolj zanimivo zaključno tekmo mundialov. Debat o tem, kdo je najboljši nogometaš vseh časov, je konec. Vsaj kar se merljivih kriterijev tiče. Messijeva bera lovorik - tako v številčnem kot v pomenskem smislu - je edinstvena."

Jernej Suhadolnik, Delo

"Organizacija turnirja v Katarju je bila brezhibna, ljudje prijazni in ustrežljivi, mundialsko zgodbo o uspehu so vzeli za svojo tudi tuji delavci. Ko je igra zamenjala polemiko o mavričnih barvah, smo spremljali kakovosten nogomet na polnih štadionih. Zaradi različnih vzrokov so razočarale Danska, Nemčija, Belgija in Srbija, presenetila sta Maroko in Japonska. Najbolje je igrala Brazilija, toda v tekmi s Hrvaško se je pokopala sama. Finale je bil spektakularen, morda najboljši po letu 1986, ko je prav tako zmagala Argentina, tedaj z Diegom Maradono, letos z Messijem. To je najlepša popotnica za mundial v Severni Ameriki, ko pričakujem fantastično vzdušje in dodatno rast nogometne igre."

Messi je dobil priznanje za najboljšega igralca prvenstva. Foto: Reuters

Jože Okorn, Dnevnik

"Finale, kakršnega še ni bilo v zgodovini, je bil vrhunec turnirja v Katarju. Argentina je zasluženo svetovna prvakinja, saj je imela zmagovalno miselnost, Messi pa je končno postal največji igralec v zgodovini nogometa. Svoje peto SP je prvič odigral tako, kot se od njega pričakuje, saj je bil resnični vodja na igrišču, ki je po potrebi uporabil tudi pobalinske trike. Mbappe ima vse možnosti, da ga v prihodnosti ujame in prehiti. Videli smo kakovostne in zanimive tekme ter prerazporeditev kakovosti, saj sta napredovali Azija in Afrika."

Marko Kovačevič, Večer

"Nenavadno, kontroverzno, za nekatere, denimo za predsednika Fife Giannija Infantina pa celo najboljše svetovno prvenstvo doslej, je mimo. Načrt je, vsaj delno, uspel. Igra je za mesec dni zameglila afere in nečednosti, ki so turnir spremljale vse od leta 2010, ko je bil Katar izbran za gostitelja. Favoriti so padali, a zadnje dejanje je postreglo s spektaklom, vrednim največjega športnega dogodka na svetu. Francozi se niso dali, a Argentinci so le dočakali konec 36-letne suše brez trofeje. Lionel Messi je na svojem zadnjem SP le dvignil zlati pokal, v večnih debatah, kdo je najboljši nogometaš (vseh časov) na svetu, v svojo prid obrnil še en argument, k lanskemu naslovu južnoameriških prvakov v reprezentančnem dresu dodal še najbolj cenjeno lovoriko."

Rok Plestenjak, Sportal

"SP v Katarju je pozitivno presenetilo. Začelo se je z aferami, očitki in navidez težko premostljivimi kulturnimi razlikami, končalo pa z imenitnim nogometom, prijetnim ozračjem brez huliganskih izgredov in najbolj razburljivim finalom vseh časov. Ideji tiki-take je odklenkalo, največjo nevarnost predstavljajo siloviti protinapadi po odvzetih žogah. Ni je bilo reprezentance, ki ob vseh vrlinah ne bi izkazala tudi ranljivosti. Argentina jo je še najmanj, svet je privoščil Lionelu Messiju, v oči bode le nekaj na lahko dosojenih 11-m na njen račun."

Preberite še: