Mehika dve tekmi brez gledalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krovna mednarodna nogometna zveza (Fifa) je kaznovala mehiško nogometno zvezo s prepovedjo igranja pred navijači na dveh reprezentančnih tekmah zaradi izgreda na tekmah z ZDA in Dominikansko republiko. Vzrok za kazen je homofobno skandiranje mehiških navijačev na teh marčevskih tekmah olimpijskih kvalifikacij.

Poleg te kazni so pri Fifi Mehičanom določili še 65.000 dolarjev globe.

Pred praznimi tribunami bo morala Mehika igrati tekmi v kvalifikacijah za SP z Jamajko in Kanado septembra in oktobra. Kazen pa bo morda še višja, saj je Fifa napovedala še preiskavo podobnega obnašanja mehiških navijačev na prijateljski tekmi med Mehiko in Islandijo maja v teksaškem Arlingtonu.