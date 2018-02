Matjažu Keku se obeta z naskokom najbolj zveneča okrepitev do zdaj

Valerij Bojinov pred vrati Rijeke

Valerij Bojinov je nekoč nosil drese evropskih velikanov, tudi Manchester Cityja. Foto: Getty Images

Nekdanji veliki zvezdnik bolgarskega nogometa Valerij Bojinov, ki je trenutno brez kluba, je tik pred podpisom pogodbe z Rijeko. Do podpisa ga ločijo le še zdravniški pregledi, je novica, ki je poskrbela za veliko zanimanja v hrvaškem nogometu in verjetno tudi drugod.

Matjaž Kek bo tako v prihodnosti očitno sodeloval z nekdanjim velikim upom bolgarskega in tudi evropskega nogometa, ki je že kot najstnik, takrat še kot soigralec Sebastjana Cimirotića pri Lecceju, opozoril nase na Apeninskem polotoku.

Od njega so bili dražji samo Ronaldo, Rooney in Cassano

Ko je bil star vsega 18 let, je zanj Fiorentina Lecceju odštela takrat za najstnika neverjetnih 14 milijonov evrov, kar ga je takrat uvrščalo na četrto mesto najdražjih 18-letnikov vseh časov. Dražji so bili samo asi, kot so Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney in Antonio Cassano.

Pozneje je igral še za številne znane klube. Manchester City je zanj leta 2007 odštel osem milijonov evrov, branil je tudi barve Juventusa, Parme, Sportinga Lizbone in še nekaterih drugih klubov, a velikih pričakovanj nikoli ni upravičil.

Visokih pričakovanj še zdaleč ni upravičil

Igral je tudi za Juventus. Foto: Getty Images V zadnjih štirih letih se je potepal po številnih klubih, a nikjer ni pustil večje sledi.

Nazadnje je bil od začetka te sezone član švicarskega prvoligaša Laussane, a z njim pogodbo prekinil že oktobra lani po vsega devetih odigranih tekmah in le enem golu, ki ga je dosegel. Od takrat naprej je brez kluba.

Zdaj bo pri 31 letih, če bo uspešno prestal zdravniške preglede, skušal kariero, v kateri je zbral tudi 43 nastopov in sedem golov za Bolgarijo, poskušal obuditi pod taktirko nekdanjega slovenskega selektorja in v majici hrvaškega prvaka.

Bojinov je ena najbolj zvenečih okrepitev v zgodovini Rijeke, Bolgaru lahko ob bok postavimo samo nekdanjega nemškega reprezentanta Fredija Bobica, in zagotovo najbolj zveneča, odkar je v klubu Kek.

Matjaž Kek je v zaključnem delu priprav na drugi del sezone, ki ga začenja v soboto. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Rijeka z drugim delom sezone začenja v soboto

Rijeka sicer z drugim delom sezone nadaljuje že ta teden, v soboto jo čaka domača prvenstvena tekma z Istro.

V prvenstvu je po prvi polovici na četrtem mestu in daleč za vodilnim Dinamom iz Zagreba, ki ima na vrhu kar 15 točk prednosti pred njo.

Veliko več možnosti za lovoriko ima Rijeka v pokalnem tekmovanju, tudi v tem brani naslov. Je namreč v polfinalu, njen nasprotnik pa je prav Dinamo. Prva tekma polfinala bo 28. februarja v Zagrebu.