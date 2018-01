Matjažu Keku je šampionska ekipa razpadla pred očmi

Odhodi nosilcev Rijeke se vrstijo

Potem ko je že poleti ostal brez nekaterih nosilcev igre, ki so v prejšnji sezoni Rijeki prinesli zgodovinski prvi naslov hrvaškega prvaka, je trenerju Matjažu Keku v letošnjem zimskem prestopnem roku šampionska ekipa povsem razpadla. Zdaj je odšel še četrti junak lanskega leta, Josip Elez.

Matjaž Kek s številnimi odhodi iz Rijeke prav zagotovo ne more biti najbolj zadovoljen. Foto: Vid Ponikvar

Rijeka, ki je po novem v lasti Damirja Miškovića oziroma njegovega podjetja in bo v prihodnosti še bolj odvisna od prodaje igralcev, je v letošnjem zimskem prestopnem roku, pa čeprav se je ta komaj začel, povsem razprodala šampionsko ekipo iz prejšnje sezone.

Napadalec Mario Gavranović, z enajstimi prvenstvenimi goli tretji najboljši strelec Rijeke v sezoni 2016/17, je pred dnevi odšel v vrste največjega tekmeca, zagrebškega Dinama. Odšla sta tudi črnogorski branilec Marko Vešović in vezist Josip Mišić, ki sta v prejšnji sezoni odigrala 33 oziroma 34 od 36 prvenstvenih tekem za Rijeko. Vešović je za 400 tisoč evrov prestopil v varšavsko Legio, Mišić je za dva milijona evrov odšel v lizbonski Sporting.

Zdaj je Matjaž Kek ostal še brez četrtega pomembnega člena svoje ekipe. Rijeko je zapustil še 23-letni branilec Josip Elez, ki se za pol milijona evrov seli v nemški Hannover. Nekdanji član rimskega Lazia je v prejšnji sezoni odigral 34 prvenstvenih tekem, v enajsterici nekdanjega selektorja Slovenije pa je bil nezamenljiv tudi v tej sezoni.

Od šampionske ekipe, ki je Rijeki prinesla zgodovinski naslov, je na Rujevici ostalo bolj malo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Poleti so zaslužili več kot več kot pet milijonov evrov

Če ob tem upoštevamo še dejstvo, da so že poleti Rijeko zapustili njen najboljši strelec v prejšnji sezoni Franko Andrijašević, s katerim so Rečani ob prodaji v Gent zaslužili kar 4,25 milijona evrov, branilec Stefan Ristovski (za 1,1 milijona evrov je odšel v Sporting), strelec sedmih golov v sedmih nastopih v drugem delu šampionske sezone Roman Bezjak, ki se je vrnil v Darmstadt in še nekateri, potem je več ali manj jasno, da je od ekipe hrvaških prvakov iz leta 2017 na Reki ostalo malo oziroma skoraj nič.

Prvenstvo skoraj že izgubljeno, v pokalu bo pestro

Rijeka pred drugim delom sezone v prvenstvu za vodilnim Dinamom zaostaja kar za 15 točk in je na četrtem mestu.

V pokalu, v katerem je lani prav tako zmagala, se je uvrstila v polfinale, tam se bo za vstopnico za finale v ponovitvi finala iz prejšnje sezone potegovala proti Dinamu.

V Evropi se je uvrstila v skupinski del lige Europa. V skupini skupaj z Milanom, atenskim AEK in dunajsko Austrio je zasedla tretje mesto in osvojila sedem točk.