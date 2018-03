Matjaž Kek noče več jeziti predsednika

Pred jadranskim derbijem v Splitu

Nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek je z Rijeko ujel zmagoviti ritem. S štirimi zaporednimi zmagami se je drugouvrščenemu Hajduku v hrvaškem prvenstvu približal le na točko zaostanka, vodilni zagrebški Dinamo pa mu beži za devet. Na sobotnem jadranskem derbiju, ki si ga bo na štadionu Poljud v 27. krogu hrvaškega prvenstva ogledalo vsaj 20 tisoč ljudi, bo zato prisoten velik vložek, saj bo boljšemu pripadlo drugo mesto.

Stokrat raje na Poljudu kot na Kranjčevićevi v Zagrebu

Za jadranski derbi bo kandidiral tudi slovenski legionar pri Rijeki Matic Črnic. "Naš cilj je zmaga. Kako priti do nje, pa je druga zgodba," pred 148. jadranskim derbijem sporoča najbolj priljubljeni Slovenec na Hrvaškem, ki je v spomladanskem delu zajezil krizo, s katero si je prislužil večji zaostanek za Dinamom. V prihajajočih dneh ga čakata dve zelo naporni tekmi. Najprej gostovanje pri Hajduku, v sredo pa odhajajo v Zagreb k Dinamu, kjer bodo odigrali polfinale hrvaškega pokala. Če želijo ostati v igri za obe lovoriki, si ne smejo privoščiti neuspeha.

Kek se veseli vzdušja, ki bo v soboto v dalmatinski prestolnici. Glede na prodajo vstopnic - do četrtka jih je pošlo 13 tisoč - se bo na Poljudu zbralo veliko navijačev. "Končno je pred nami prava tekma, pravi izziv v pravem nogometnem vzdušju. Slišim, da se pričakuje okrog 20 tisoč gledalcev. Verjemite mi, da bi stokrat raje igral v takšnem ozračju na Poljudu kot pa na štadionu v Kranjčevićevi ulici v Zagrebu," je dal primerjavo in spomnil na gostovanja v hrvaški prestolnici, kjer na omenjenem štadionu NK Zagreb igrata domače tekme Lokomotiva in Rudeš, tribune pa so bolj ali manj prazne.

Še vedno je neporažen na Poljudu

Rijeka se je po zmagovitem nizu približala Hajduku le na točko zaostanka. Foto: Twitter Kek bo imel v soboto opravka s stanovskim kolegom, ki mu je v zadnjih sezonah že večkrat stopil na prste. Pomeril se bo z Željkom Kopićem, 40-letnim hrvaškim trenerjem, ki je pozno jeseni prevzel Hajduk in ga prerodil. Splitčani so se pod njegovim vodstvom približali Dinamu, v pokalu pa si že priigrali nastop v finalu. Tekmeca bodo izvedeli v sredo, ko se bosta v Zagrebu pomerila Dinamo in Rijeka.

Ko je Kopić lani prvič vodil Hajduk na jadranskem derbiju, je prekinil neverjeten niz in postal prvi strateg splitskega velikana, ki je premagal Keka. Mariborčan pred tem ni izgubil kar 18 tekem proti Hajduku. Še vedno pa je neporažen na Poljudu. Ta niz želi zadržati tudi v soboto. Tudi zaradi predsednika Damirja Miškovića. "Ko smo prvič izgubili proti Hajduku, je bil predsednik zelo jezen. Zdaj se bom potrudil, da to v soboto popravim," je pred dnevi napovedal v javnem nastopu na Reki.

Kopić vodil tudi Štigleca, Savića in tri Slovence Kopić, ki je s 40 leti najmlajši trener v hrvaškem prvenstvu, ga ni spravil v slabo voljo le lani na Rujevici, ampak tudi leta 2016, ko mu je s Slaven Belupom iz Koprivnice večkrat odvzel točke v hrvaškem prvenstvu, za nameček pa ga še izločil v hrvaškem pokalu. V soboto se bo na splitskem štadionu zbral vsaj 20 tisoč gledalcev. Foto: Sportida Povratno polfinalno tekmo je dobil s 3:0 in prizadejal Keku enega najbolj bolečih porazov, odkar sedi na odgovornem položaju pri reškem klubu. Takrat sta barve Slavena branila tudi zdajšnja igralca Olimpije Dino Štiglec in Stefan Savić, v vratih je stal Matjaž Rozman, pozneje pa je Kopić v Koprivnici vodil tudi Daliborja Stevanovića in Nejca Potokarja.

Jadranski derbi med Hajdukom in Rijeko se bo začel v soboto ob 17. uri.