Mastercard omogočil edinstveno priložnost slovenskemu otroku

Športna spodbuda #ŽogaZbližuje, ki je nastala pod okriljem družbe Mastercard, si prizadeva za pozitivno športno navijanje in medsebojno povezuje vse generacije. Osemletni Luka Viegele je tako skupaj z družbo Mastercard prvič v slovenski športni zgodovini spremljal nogometaša na finalni tekmi UEFA Champions League v Madridu.

Luka je na igrišče polnega stadiona Estadio Metropolitano pospremil nogometaša Liverpoola Virgila van Dijka. S ponosom in izjemnim veseljem je Luka hodil z roko v roki s svojim idolom in bil ob tem deležen glasnega aplavza s prepolnih tribun. Virgil van Dijk je bil ob koncu tekme, katere zmagovalni klub je bil Liverpool, izbran tudi za najboljšega igralca tekme.

Žoga je tista, ki povezuje, zato Mastercard s športno spodbudo #ŽogaZbližuje spreminja nogometne stadione v do družine prijazen prostor. Mastercard je letos prvič začel iniciativo #ŽogaZbližuje, katere glavni cilji so obuditi družinsko navijaško tradicijo, okrepiti povezovalno moč nogometa in pripeljati čim več družin z otroki nazaj na tribune.

V letošnji pomladanski nogometni sezoni so bile znotraj iniciative izpeljane številne aktivnosti, ki spodbujajo pozitivno navijaško kulturo na stadionskih tribunah in so glavni vzrok za postopno izginjanje medgeneracijske športne kulture. Mastercard v sodelovanju z mariborskim stadionom Ljudski vrt še naprej obuja nogometno družinsko tradicijo z iniciativo #ŽogaZbližuje in omogoča neprecenljiva doživetja.

