Pri Mariboru bodo zaradi pretepaškega vložka morali globoko seči v žep

Razlog za visoko kazen Mariborčanov; tekmo je obravnavala tudi policija in zaradi pretepa med člani navijaških skupin Black Gringos in Viole 28 članov Viol predčasno napotila nazaj v Maribor, je nešportno in neprimerno vedenje navijačev. Ob upoštevanju predkaznovanosti gre za večkratno prižiganje bakel, metanje petard, baklo, odvrženo pod ograjo igrišča in žaljivo skandiranje.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na drugi strani bodo iz istega razloga v blagajno NZS prispevali tudi pri Muri. Zaradi nešportnega in neprimernega obnašanja navijačev, prižiganja večje količine bakel, je Jeglič ob olajševalni okoliščini, pisni izjavi kluba, Muri določil 450 evrov kazni.

Po 450 evrov bodo morali zaradi navijačev plačati tudi pri Radomljah, pri Taboru Sežani pa bodo plačali 400 evrov, ker glavni trener in igralec po tekmi nista podala izjave.