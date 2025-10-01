Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Sreda,
1. 10. 2025,
14.53

nogomet NK Maribor

Sreda, 1. 10. 2025, 14.53

44 minut

Feđa Dudić bo sedel na vroč trenerski stolček

Mariborčani bodo predstavili novega trenerja

Pe. M.

Cem Basgül NK Maribor | Vodstvo Maribora je za 16. uro sklicalo novinarsko konferenco, na kateri bodo predstavili novega trenerja. To je 42-letni Feđa Dudić. | Foto Jure Banfi

Vodstvo Maribora je za 16. uro sklicalo novinarsko konferenco, na kateri bodo predstavili novega trenerja. To je 42-letni Feđa Dudić.

Foto: Jure Banfi

Vodstvo nogometnega kluba NK Maribor bo ob 16. uri predstavilo novega trenerja. Po Tugberku Tanrivermisu, Radomirju Đaloviću in Radovanu Karanoviću, ki je tudi v tej sezoni opravljal vlogo "trenerskega gasilca", bo vodenje vijolic prevzel Feđa Dudić, poroča Sportklub.

Radomir Đalović
Sportal Nekdanji trener Maribora prvič spregovoril o hudem incidentu

Za nogometnim klubom Maribor je turbulentna sezona. Vanjo so vstopili pod vodstvom glavnega trenerja Tugberka Tanrivermisa, a se je Turek že sredi avgusta po skromnih rezultatih in hitrem izpadu iz Evrope moral posloviti od trenerskega stolčka.

Začasno je kot "gasilec" vskočil Radovan Karanović, vodstvo Maribora pa je nato v drugem tednu septembra naznanilo novega glavnega trenerja, Črnogorca Radomirja Đalovića. Ta je na Štajerskem zdržal zgolj dobra dva tedna, nato pa po incidentu na treningu, o katerem imata sam in klub različno razlago, zapustil vijolični tabor.

Feđa Dudić | Foto: Guliverimage Feđa Dudić Foto: Guliverimage

Iz tega so danes sporočili, da bodo ob 16. uri predstavili novega trenerja. Po poročanju Sprotkluba je to 42-letni bosanski nekdanji nogometaš, zadnja leta pa trener Feđa Dudić. Nazadnje, med letoma 2023 in 2025, je deloval kot trener Radničkega iz Kragujevca in ga dvakrat popeljal do evropske vozovnice.

Dudić bo Mariborčane prvič vodil v soboto, ko bodo v sklopu 11. kroga slovenskega prvenstva gostili Domžale.
