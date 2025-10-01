Mariborčani bodo predstavili novega trenerja

Vodstvo nogometnega kluba NK Maribor bo ob 16. uri predstavilo novega trenerja. Po Tugberku Tanrivermisu, Radomirju Đaloviću in Radovanu Karanoviću, ki je tudi v tej sezoni opravljal vlogo "trenerskega gasilca", bo vodenje vijolic prevzel Feđa Dudić, poroča Sportklub.

Za nogometnim klubom Maribor je turbulentna sezona. Vanjo so vstopili pod vodstvom glavnega trenerja Tugberka Tanrivermisa, a se je Turek že sredi avgusta po skromnih rezultatih in hitrem izpadu iz Evrope moral posloviti od trenerskega stolčka.

Začasno je kot "gasilec" vskočil Radovan Karanović, vodstvo Maribora pa je nato v drugem tednu septembra naznanilo novega glavnega trenerja, Črnogorca Radomirja Đalovića. Ta je na Štajerskem zdržal zgolj dobra dva tedna, nato pa po incidentu na treningu, o katerem imata sam in klub različno razlago, zapustil vijolični tabor.

Feđa Dudić Foto: Guliverimage

Iz tega so danes sporočili, da bodo ob 16. uri predstavili novega trenerja. Po poročanju Sprotkluba je to 42-letni bosanski nekdanji nogometaš, zadnja leta pa trener Feđa Dudić. Nazadnje, med letoma 2023 in 2025, je deloval kot trener Radničkega iz Kragujevca in ga dvakrat popeljal do evropske vozovnice.

Dudić bo Mariborčane prvič vodil v soboto, ko bodo v sklopu 11. kroga slovenskega prvenstva gostili