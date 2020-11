Maradona bo še nekaj časa v bolnišnici

Argentinska nogometna legenda Diego Maradona bo ostal na zasebni kliniki Olivos v La Plati vsaj do ponedeljka, je dejal njegov zdravnik Leopoldo Luque. Za mnoge športne navdušence najboljšemu nogometašu vseh časov so v torek operativno odstranili krvni strdek v možganih.

"Prepričani smo, da bo Diego ostal v naši ustanovi vsaj do ponedeljka, čeprav je naša želja, da bi ostal še dlje," je dejal Luque.

Sloviti Argentinec, ki je 30. oktobra praznoval 60. rojstni dan, je bil v ponedeljek v bolnišnici v La Plati, ki je 60 km oddaljena od Buenos Airesa, hospitaliziran zaradi anemije in dehidracije, od tam pa je odšel na zasebno kliniko Olivos.

Argentinski in svetovni mediji so pri zdravljenju kapetana zmagovite argentinske izbrane vrste na svetovnem prvenstvu v Mehiki 1986, ki je na klubski sceni najboljše predstave pokazal, ko je igral za domača Argentinos Juniors in Boca Juniors ter špansko Barcelono in italijanski Napoli, izpostavili njegovo razuzdano življenje ter odvisnosti od mamil in alkohola.

Foto: Reuters

Zdravstveno stanje Maradone po koncu nogometne kariere leta 1997 ni bilo zgledno. Preživel je dva srčna napada, zbolel je tudi za hepatitisom, imel je težave s preveliko telesno težo in je prestal operacijo zmanjšanja želodca. Zdravil se je tudi na kliniki za odvajanje od odvisnosti.

Maradona se je v času njegove igralske kariere zapisal med nogometne nesmrtneže, skupaj z 20 let starejšo brazilsko ikono Pelejem velja za najboljšega nogometaša vseh časov.

Po koncu kariere je zaplul v trenerske vode in bil med letoma 2008 in 2010 tudi selektor Argentine, trenutno je trener moštva Gimnasia de La Plata.

Preberite še: