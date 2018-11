Madridski Real ujel Argentinca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinec Exequiel Palacios naj bi z Realom podpisal pogodbo do poletja 2024; River in Real sta se dogovorila za 20 milijonov evrov odškodnine, še pišejo pri Marci. Za mladega Argentinca so se zanimali tudi drugi evropski klubi, med njimi tudi klub nekdanjega slovenskega reprezentančnega vratarja Samirja Handanovića, milanski Inter.