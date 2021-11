Luka Zahović v sedmih nebesih

Luka Zahović je zadel v polno na zadnjih štirih tekmah in dosegel pet zadetkov. Nazadnje je takšen podvig v isti sezoni izvedel pred dobrimi tremi leti, ko je v 1. SNL med 31. marcem in 15. aprilom 2018 zatresel mrežo Olimpiji, Celju (3), Triglavu (2) in Gorici.

Luka Zahović je zadel v polno na zadnjih štirih tekmah in dosegel pet zadetkov. Nazadnje je takšen podvig v isti sezoni izvedel pred dobrimi tremi leti, ko je v 1. SNL med 31. marcem in 15. aprilom 2018 zatresel mrežo Olimpiji, Celju (3), Triglavu (2) in Gorici. Foto: Guliverimage

Če so se navijači Pogona iz Szczecina v prejšnji sezoni čudili skromni strelski statistiki Luke Zahovića, ki je na Poljsko prišel kot dokazani golgeter, dvakratni najboljši strelec 1. SNL, a nato dosegel le dva zadetka, je v tej bistveno drugače. Odkar je konec septembra na svet privekala hčerka Sofia, njegov drugi otrok, je ujel izjemen strelski ritem, ki ga je spremljal v njegovih najboljših sezonah, ko je še nosil dres Maribora.

V soboto dosegel toliko golov kot v vsej prejšnji sezoni

Obe asistenci za njegova zadetka je prispeval Kamil Grosicki. Foto: Guliverimage 26-letni napadalec, rojen na Portugalskem, ki mu v karieri ni lahko, saj se je na nogometni poti naposlušal primerjav s slovitim očetom Zlatkom Zahovićem, je v zadnjih štirih sezonah za vijolice v prvi ligi dosegel kar 61 zadetkov.

Bil je z naskokom najboljši strelec Maribora, zato so podobne številke ob prestopu, ko se je lani jeseni odpravil v Szczecin, pričakovali tudi pri poljskem prvoligašu Pogonu. Zadetkov pa ni bilo veliko. V sezoni 2020/21 je dosegel le dva. Toliko kot zgolj na zadnji tekmi, ko je v soboto pomagal Pogonu do visoke zmage nad Lechio (5:1). To je bil derbi 16. kroga poljskega prvenstva, Pogon pa je po zaslugi izjemne predstave prehitel tekmeca iz Gdanska. Tako na lestvici zaostaja le še za vodilnim Lechom iz Poznanja (tri točke).

Manjše število zadetkov pa vseeno ni pomenilo, da Zahović na Poljskem niza slabše, manj prepričljive predstave. Navduševal je z drugimi elementi igre, bil nevaren v medprostoru, s tem pa prepričal tudi selektorja Matjaža Keka, da ga je kljub skromni strelski statistiki uvrščal na seznam reprezentantov. O pritisku, ki so ga deležni navijači, saj je vedno v ospredju pogled na statistiko zadetkov, je 26-letni Zahović spregovoril po sobotni zmagi nad Lechio.

V državnem dresu še čaka na strelski prvenec. Foto: Vid Ponikvar

"Če si napadalec, včasih sploh ni pomembno, kako si igral, ampak le, koliko zadetkov si dosegel. Proti Lechii sem dosegel dva zadetka, po tem me bodo ocenjevali. V prejšnjih mesecih sem tudi igral dobro, a žoga ni hotela v gol. Takšno je življenje napadalca, ko te ocenjujejo po statistiki. To je treba sprejeti, a včasih daš lahko veliko ekipi tudi takrat, ko ne dosežeš nobenega zadetka," je pojasnil devetkratni slovenski reprezentant, ki v državnem dresu še čaka na strelski prvenec.

Ni vse v zadetkih

Zahović ima pogodbo s Pogonom sklenjeno do poletja 2024. Z učinkom šestih zadetkov je že dosegel najboljši strelski izkupiček, odkar se dokazuje v tujini (Heerenveen in Pogon). V prejšnji sezoni je na primer v 25 nastopih zbral dva gola in tri podaje. Foto: Guliverimage "Kar se tiče mene, se ni nič spremenilo. Odločajo trenutki. V karieri sem dosegel veliko zadetkov, vem, kako je. Včasih zgrešil šestkrat ali sedemkrat zapored. Spet drugič pa padeš v takšen niz, kot me spremlja zdaj. Takrat si zmožen zatresti mrežo vsakič, ko udariš žogo proti vratom," je dal vedeti, kako v nogometu ni vse v zadetkih, ampak je pomembna celotna struktura ekipe, kako pritiska na tekmeca, kako zadrži žogo, kako ustvarja priložnosti. V tem pogledu je Pogon dosegel velik napredek, kar dokazuje tudi lestvica, na kateri zaostaja le za Lechom.

Zahović ni prepričan, da na Poljskem dosega manj zadetkov kot v Sloveniji zato, ker bi bili branilci v tej ligi na višji fizični ravni od tistih, ki so ga pokrivali v 1. SNL. "Temu ne dajem večje veljave. Seveda ne bom dobil veliko zračnih dvobojev z branilci, a če se bom znašel v dobrem položaju, mi tekmec ne bo mogel narediti nič. Igral sem zelo pomembne tekme v Sloveniji, v Evropi. Kar šteje največ, je kakovost ekipe, njena ideja v igri," je prepričan, da se pri Pogonu kažejo sadovi dela v prejšnjih letih, hkrati pa se je zahvalil soigralcu, poljskemu reprezentantu Kamilu Grosickemu, ki mu je na tekmi proti Lechii namenil obe asistenci.

Zadetki slovenskih reprezentantov, ki so kandidirali za nastope v kvalifikacijah za SP 2022, v prvenstveni sezoni 2021/22: 6 – Luka Zahović (Pogon/Pol)

4 – Jasmin Kurtić (PAOK Solun/Grč), Jan Mlakar (Hajduk Split/Hrv)

3 – Žan Celar (Lugano/Švi), Josip Iličić (Atalanta /Ita), Benjamin Šeško (Salzburg/Avt), Andraž Šporar (Middlesbrough/Ang*), David Tijanić (Göztepe/Tur)

2 – Damjan Bohar (Osijek/Hrv), Jon Gorenc Stanković (Sturm/Avt), Miha Zajc (Fenerbahče/Tur)

…



*drugi kakovostni razred angleškega klubskega nogometa

Zdaj je prvi klubski strelec

Kar zadeva privajanje na novo okolje, ki ga predstavlja elitna poljska liga - v tej se je v zadnjih letih proslavilo že ogromno Slovencev -, je torej pri Zahoviću vse prišlo na svoje mesto. Luka igra kot prerojen, zadeva kot za stavo, postal je tudi prvi klubski strelec. Prevzel je vlogo, ki mu je bila namenjena že v prejšnji sezoni, a je ni znal sprejeti. Na zadnjih štirih tekmah je dosegel več prvenstvenih zadetkov, kot jih je katerikoli soigralec iz slovenske izbrane vrste od začetka sezone.

V 1. SNL je na 160 tekmah dosegel 74 zadetkov, dodal pa še 17 asistenc, v poljski Ekstraklasi jih je zdaj odigral štirikrat manj (40). Na njih je prispeval osem zadetkov in pet asistenc. Foto: Guliverimage

Nemški strateg Kosta Runjaić je zadovoljen, navijači tudi. Pogon ostaja pri vrhu, trenutno je na drugem mestu. V prejšnji sezoni je osvojil tretje mesto in s pomočjo Zahovića povišal apetite. V sezonah pred prihodom slovenskega napadalca je na primer Pogon na Poljskem osvojil šesto in osmo mesto, zdaj pa je na zelo visokem drugem mestu. Novo priložnost za nadaljevanje niza bo imel v soboto, ko bo gostoval pri Niecieczi, trenutno 15. ekipi poljskega prvenstva.