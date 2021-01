Slovenec, ki je Francijo hitro zamenjal za Poljsko

Nekdanji mladi reprezentant Luka Šušnjara se je pridružil številčni koloniji slovenskih nogometnih legionarjev na Poljskem. Z Wislo iz Plocka je podpisal pogodbo do junija 2022 z možnostjo podaljšanja še za eno leto. 23-letni Domžalčan se v jesenskem delu ni naigral v drugi francoski ligi. S Chamblyjem, klubom iz okolice Pariza, je imel sklenjeno triletno pogodbo, a je Francijo zapustil že po prvi polovici leta. Slovenski zvezni igralec je prejel ponudbo iz Poljske, kjer je Wisla Plock po jesenskem delu na 11. mestu (v prvi ligi nastopa 16 klubov).

🚨 23-letni lewonożny skrzydłowy ze Słowenii Luka Šušnjara przeniósł się do naszego klubu na zasadzie transferu definitywnego z francuskiego @FCCOISE i podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2022 roku z opcją przedłużenia o dwanaście miesięcy. Witamy na pokładzie! 🤝⚽⤵ — WislaPlockSA (@WislaPlockSA) January 26, 2021

To je že njegova tretja tuja država, kjer nabira izkušnje. Kot najstnik se je dokazoval pri Atalanti, a se nato vrnil v domovino, v Prvi ligi Telekom Slovenije pa po prihodu iz Celja pustil največji pečat pri Muri, za katero je igral tri sezone in ji pomagal do osvojitve pokala (2020). V slovenskem prvenstvu je zbral 79 nastopov in dosegel 14 zadetkov.