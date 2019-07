Luka Elsner je v Franciji že pljunil v roke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Elsner je včeraj prvič vodil trening francoskega prvoligaša Amiensa, na klop katerega je pred kratkim presenetljivo sedel in postal drugi slovenski trener na klopi enega izmed klubov iz najmočnejših petih evropskih nogometnih lig. Danes smo se slišali z njim.

"Prva dva treninga sta za nami. Včeraj smo trenirali dopoldne, danes popoldne. Vse je v najlepšem redu in nekaj novega zame. Na tako visoki ravni še nisem delal. To je nekaj povsem drugačnega od tistega, česar sem bil vajen. Vse je odlično, zdaj pa moramo pljuniti v roke in začeti delo," nam je iz klubske pisarne povedal Luka Elsner, ki je imel skupaj z ekipo včeraj še nekaj promocijskih opravkov.

V centru Ameinsa, mesta na severu Francije z okoli 130 tisoč prebivalcev, so se nogometaši včeraj predstavili v dresih, v katerih bodo krenili v sezono 2019/20. Ta se bo za mladega slovenskega trenerja začela na najbolj neverjeten možen način. Z gostovanjem pri Nici, kjer je odraščal, ko je za tamkajšnjega prvoligaša igral njegov oče Marko Elsner. To bo 10. avgusta.

Priprave so natančno začrtane

Do takrat čakajo Amiens naporne priprave in tudi nekaj prijateljskih tekem. Najprej 12. julija proti Boulougneju, teden dni pozneje proti Valenciennesu, še teden zatem v Angliji proti tamkajšnjemu drugoligašu Hull Cityju, in v generalki pred začetkom nove sezone še 3. avgusta obračun s španskim Leganesom.

Prodali so že pet tisoč letnih vstopnic

Elsner, ki je v Francijo prišel iz belgijskega drugoligaša Uniona Saint Gilloiseja, bo lahko v novi sezoni očitno užival ob glasni podpori. Iz Amiensa namreč prihajajo novice, da so pred začetkom nove sezone prodali že kar pet tisoč sezonskih vstopnic. To ni presenečenje. Amiens, katerega štadion sprejme 12 tisoč gledalcev, je v prejšnji sezoni na domačih prvenstvenih tekmah v povprečju spremljalo 11 tisoč gledalcev.

Šele tretjič med francosko elito

Pred Amiensom, ki ima 118-letno zgodovino, je sicer šele tretja sezona med francoskimi prvoligaši. V prejšnji sezoni je bil 15., sezono pred tem, ki je bila njegova krstna med elito, pa je končal na 13. mestu. Obstanek med prvoligaši bo prioriteta kluba tudi v prihodnosti.

Več o tem, kako se je Luka Elsner v Franciji znašel, in o tem, kako je do tja sploh prišel, si boste lahko prebrali v intervjuju, ki ga bomo na naši spletni strani objavili v ponedeljek zjutraj.