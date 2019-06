Elsner suvereno odgovarjal sumničavim Francozom

V zadnjih štirih letih in pol je bil trener izkušeni Francoz Christophe Pellisier, ki je Amiens pred dvema letoma tudi iz tretje lige popeljal vse do zgodovinske prve uvrstitve v najboljšo francosko nogometno ligo in ga tam v obeh sezonah, ki ju je vodil med prvoligaši, obdržal. Medtem je 53-letni trener presedlal na klop drugega drugoligaša Lorienta, v Amiens pa je iz druge belgijske lige prišel francoski javnosti povsem neznani in tudi ne preveč izkušeni trener.

Ne revolucija, ampak evolucija

Nič čudnega, da so nekateri sumničavi in v dvomih, a če se sprehodite po raznih kanalih, na katerih pristaši Amiensa razglabljajo o svojem ljubljenem klubu, je vseeno začutiti, da komaj 36-letnega trenerja iz majhne Slovenije spoštujejo in verjamejo besedam svojega predsednika, ki je tudi na današnji novinarski konferenci povedal, da je prepričan o pravilnosti izbire.

"Takoj mi je bil všeč. Želel sem začeti novo zgodbo. Prišli smo do neke ravni, zdaj želimo še na višjo. Zelo se veselim tega, kar je pred nami, in tega, da bomo sodelovali s takšnim trenerjem. Pred nami ni revolucija, ampak evolucija. Odločili smo se za prihodnost in mladega trenerja, ki še gradi kariero. Upam, da jo bo precejšen del preživel pri nas," je povedal Bernard Joannin, prvi mož Amiensa, kar 118 let starega kluba, za katerim pa sta v prvi francoski ligi zgolj dve sezoni.

Prepričan, da bo uspešen

Podpisal je dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Foto: Getty Images "To vprašanje je povsem na mestu, a sem prepričan, da bom uspešen. Delal bom iz dneva v dan in poskušal čim bolje sodelovati z igralci," je na očitke o svoji neizkušenosti moral odgovarjati tudi Luka Elsner, ki je na novinarski konferenci nastopil suvereno in govoril tekoče francosko, kar ni presenečenje, saj je v Franciji odraščal.

V Nici, ki ima prav tako prvoligaša, o katerem je novi trener Amiensa pred časom povedal, da sanja o njegovi trenerski klopi. Tokrat mu na takšna vprašanja ni bilo treba odgovarjati, so ga pa domači novinarji povprašali o njegovem očetu Marku Elsnerju, ki je pred desetletji v Nici igral.

"Njegovi nasveti so mi prišli še kako prav, name je zelo vplival, a na koncu odločitve sprejemam sam," je o svojem očetu, nekoč legendarnem branilcu Crvene zvezde, Olimpije in jugoslovanske reprezentance, povedal mladi trener, ki je v Francijo prišel iz vrst belgijskega drugoligaša Union Saint Gilloiseja.

Rad ima homogene, a heterogene ekipe

"Svojo zgodbo pri Amiensu začenjam poln entuziazma. V zadnjih tednih sem spoznal ekipo, ki vodi Amiens, in moram reči, da komaj čakam na začetek dela, je še povedal Elsner. "Pogosto trenerji dobivamo enaka vprašanja o tem, kakšna je naša filozofija igre. Kar se mene tiče, se rad prilagodim okoliščinam. Rezultat je najbolj pomemben, a želim dati klubu tudi nekaj več," je dejal o tem, kako se namerava lotiti dela pri Amiensu in priznal, da si obuva velike čevlje.

Mladi Ljubljančan je postal drugi slovenski trener kluba iz katere od petih najmočnejših evropskih lig in prvi, ki bo delal v Franciji. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Naslediti Christopha Pelissierja je velik izziv, saj je v tem klubu pustil globok pečat. Hkrati je to tudi lepa priložnost zame, da se izkažem, saj mi je pustil skupino zelo nadarjenih nogometašev. To, kar imamo na voljo, je zelo dobro. Zdaj bomo gradili in poskušali postati še boljši," je dejal nekdanji trener Domžal in Olimpije.

"Rad imam homogene ekipe, ko govorimo o miselnosti, a heterogene, ko je govora o kakovosti igre. Ne moreš imeti le 20 delavcev, ampak tudi drugačne profile igralcev. Rad imam delo z različnimi profili nogometašev," je še povedal Elsner, ki bo delo na klopi Amiensa uradno začel 1. julija.

Usoda se je pošteno poigrala z njim

Prav na ta dan bo lahko pozdravil svoje nogometaše, saj se bodo zbrali pred začetkom priprav na novo sezono. Potem bodo med 8. in 12. julijem trenirali v Toquetuu, se pozneje med 23. in 29. julijem preselili v Veliko Britanijo, kjer jih čaka zanimiva prijateljska tekma proti Hull Cityju, ki bo 24. julija. Dogovorjeni sta še dve prijateljski tekmi, 12. julija se bo Amiens pomeril s tretjeligašem Boulogne-sur-Merom, 19. julija pa še z drugoligašem Valenciennesom.

Z novo prvenstveno sezono Amiens začenja 10. avgusta, pomeril pa se bo prav proti Nici, za nameček v gosteh. Ni kaj, usoda se je na zanimiv način poigrala z mladim slovenskim trenerjem, ki ga torej čaka zelo čustven dan. Debi med francoskimi prvoligaši proti klubu, za katerega navija.