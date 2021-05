Luciano Spalletti novi trener Neaplja

"Benvenuto Mister Spalletti!" (Dobrodošli mister Spalletti) so v klubu zapisali na družbenem omrežju Twitter.

Sporočilo je jasno, saj je angleška beseda za gospoda, mister, na Apeninskem polotoku pogosto v rabi za trenerja.

Sicer pa so v klubu v sporočilu za javnost izpostavili bogate izkušnje, ki jih ima 62-letni Spaletti. Od sezone 1994/95, ko so v nogometu uvedli pravilo treh dobljenih točk za zmago, je Spaletti v serie A vodil ekipe na 482 tekmah. Več sta jih zbrala le legendarna Francesco Guidolin in Carlo Ancelotti.

V zadnjih dveh letih je bil Spaletti brez dela, saj je nazadnje vodil milanski Inter (2017-2019). V karieri pa je znan predvsem kot dolgoletni trener Rome.