Lo Celso bo tudi to sezono igral v Španiji

Argentinski nogometni reprezentant Giovani Lo Celso bo tudi to sezono igral za španski Villarreal, potem ko je klub dosegel dogovor s Tottenhamom o novi posoji.

Kot so sporočili iz Villarreala, je 26-letni Giovani Lo Celso uspešno prestal zdravniški pregled in se danes priključil soigralcem. Lo Celso je v prejšnji sezoni kot posojen igralec pri Villarrealu zbral 21 nastopov, dosegel en gol in eno asistenco.

V karieri je Argentinec igral še za Betis, PSG in argentinski Rosario.

Villarreal je lansko sezono prišel do polfinala lige prvakov, kjer ga je izločil Liverpool, v španskem prvenstvu pa je končal šele na sedmem mestu, tako da ima pravico nastopiti v konferenčni ligi.