Liverpool želi spisati zgodovino v Sheffieldu

Nogometaši evropskega prvaka Liverpoola bodo v času sobotnega kosila gostovali v Sheffieldu in lovili 16. zaporedno zmago v angleškem prvenstvu, hkrati pa tudi prvo zmago na stadionu Bramall Lane v zgodovini premier league. Prvak Manchester City, ki za rdečimi zaostaja pet točk, bo gostoval pri Evertonu. Chelsea in Tottenham imata prednost domačega igrišča, 7. krog pa bosta v ponedeljek v derbiju sklenila Manchester United in Arsenal.