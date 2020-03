Liverpool trgovinam ponudil pomoč svojih varnostnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Takole so polepljene nekatere trgovine v Liverpoolu. Foto: Reuters

"To sporočilo namenjamo upravnikom trgovskih središč. Naši varnostniki prostovoljno ponujajo svojo strokovno pomoč pri nadzoru nad kupci, vzpostavljanju nakupovalnih vrst, parkiranju ter odnašanju izdelkov do avtomobilov," so sporočili iz trenutno vodilnega moštva angleške premier lige.

"Radi bi pomagali trgovinam na varen in sprejemljiv način," so še dejali in upravnikom nakupovalnim središč namenili kontaktne podatke za vzpostavitev stika z varnostno službo kluba.

V Veliki Britaniji se trgovke in trgovci spopadajo z vse več žaljivkami ter vsesplošnim pritiskom ob paničnem nakupovanju živil in ostalih dobrin prebivalstva v luči krize, ki jo je povzročil novi koronavirus.

