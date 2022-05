Liverpool potrebuje pomoč Gerrarda. Ga bo Klopp poklical?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih 13 sezonah je Manchester City v zadnjem krogu premier lige desetkrat zmagal. To nedeljo jim zmaga prinaša četrti angleški naslov v zadnjih petih letih. Navijači CItyja so prepričani v uspeh. Villa ni premagala Cityja vse od septembra 2013. Pozneje so dvakrat igrali neodločeno, vse ostale medsebojne tekme pa je dobil Manchester.

Težje je osvojiti premier ligo kot ligo prvakov, trdi Guardiola. Foto: Reuters "Osvojiti premier ligo je težje kot osvojitvi ligo prvakov," trdi trener Cityja Pep Guardiola. "Težave s poškodbami, dobri trenutki, slabi trenutki, različni izzivi, težki nasprotniki. Osvojitev premier lige ti res da več zadovoljstva."

Že remi seveda odpira možnost Liverpoolu, ki ima le točko zaostanka. In vsaj nekdo v slačilnici Aston Ville bo še kako motiviran, da zagrenijo sezono Cityju. To je njihov trener Steven Gerrard. Gre za legendo Liverpoola, nekdanjega kapetana redsov. "Stevie bo tekmo vzel stoodstotno resno. Ni mi ga treba klicati. Najbrž so ga vsi ostali v klubu, jaz pa ga nisem," je o morebitni pomoči Gerrarda dejal trener Liverpoola Jürgen Klopp.

Liverpool na zadnjih dveh tekmah sezone igra za dopolnitev četvorčka lovorik. Trenutno so v nizu šestih zaporednih zmag proti Wolvesom. Naslednjo soboto jih čaka še finale lige prvakov proti Realu Madridu.

Angleško prvenstvo, 38. krog: Nedelja, 22. maj:

Arsenal - Everton

Brentford - Leeds

Brighton - West Ham

Burnley - Newcastle

Chelsea - Watford

Crystal Palace - Manchester United

Leicester - Southampton

Liverpool - Wolverhampton

Manchester City - Aston Villa

Norwich - Tottenham