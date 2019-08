Lionel Messi zabil najlepši gol sezone v evropskih tekmovanjih #video

Za številne najboljši nogometaš sveta Messi je na prvi tekmi polfinala LP z dvema goloma, enega je dodal Luis Suarez, Barcelono popeljal na prag polfinala, nato pa so nogometaši Liverpoola po epski predstavi na domačem Anfieldu povratno tekmo dobili s 4:0 in se uvrstili v finale.

V Madridu so nato rdeči z 2:0 premagali še Tottenham in se veselili šeste klubske lovorike v tem tekmovanju. Svoj pečat so na finalu LP pustili tudi slovenski sodniki, ki so svoje delo na čelu z glavnim, Damirjem Skomino, opravili brez večjih napak.

Uefa je izbrala deset najlepših zadetkov v evropskih tekmovanjih pod njenim okriljem, nato pa so zmagovalca med deseterico izbrali navijači. Uefa je glasove zbirala do danes do 12. ure, največ jih je zbral neverjeten prosti strel Messija.

