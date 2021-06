Nekaj je že jasno, Mura se odpravlja na vzhod Evrope!

Pred Muro je nevsakdanje poletje. Prvič v klubski zgodovini bodo zastopali slovenske barve v kvalifikacijah za ligo prvakov. Če bi hoteli priti do konca in postati prvi slovenski klub po Mariboru, ki mu je uspel senzacionalni preboj med evropsko elito, bodo morali preskočiti štiri ovire. V prvem krogu jo čaka eden izmed štirih možnih kandidatov. Evropska nogometna zveza (Uefa) je namreč po ustavljeni navadi dan pred žrebom razdelila udeležence uvodnega dejanja kvalifikacij v več skupin.

Kevin Žižek se je iz "šampionske" Murske Sobote preselil v Celje. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura se je znašla v drugi skupini, kjer je zaradi slabšega klubskega koeficienta uvrščena med nenosilce. Žreb ji je šel dokaj na roko, saj se je izognila nekaterim najmočnejšim klubom v tem delu tekmovanja. To so denimo hrvaški prvak Dinamo Zagreb, madžarski prvak Ferencvaroš, bolgarski Ludogorec, švedski Malmö, poljska Legia Varšava in slovaški Slovan Bratislava, ki se v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov ne morejo srečati z Muro.

Predsednik Mure: Spoštujemo vsakega tekmeca

Slovenski prvaki, ki so po koncu sezone izgubili Jureta Travnerja in Kevina Žižka, se bodo pomerili ali s prvakom Romunije, Severne Makedonije, Armenije ali pa Črne gore. Tako je že znano, da bodo imeli črno-beli veliko dela s tekmecem z vzhoda. Najtežji tekmec je zagotovo romunski CFR Cluj, makedonske barve zastopa Shkendija, za katero igrata tudi Hrvat Antonio Pavić, nekdanji igralec Kopra, in Albanec Rubin Hebaj, nekdanji up Domžal, armenski Alashkert, ki je bil v prejšnji sezoni boljši od Ararat-Armenie, ki je bila lani v Evropi usodna za Celjane, v Črni gori pa je bila najboljša Budućnost iz Podgorice.

Trener Mure Ante Šimundža ima bogate izkušnje z vodenjem ekip v Evropi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Zakaj bi sploh ugibali? Žreb bo pokazal svoje, mi pa bomo pač naredili vse, kar je v naši moči, da preskočimo oviro,'' je po koncu sezone v sobotnem intervjuju za Sportal povedal predsednik Mure Robert Kuzmič in dodal, da se slovenski prvak v Evropi ne bo bal nobenega tekmeca. ''Zakaj pa bi se bal? Spoštujemo vsakega tekmeca, še posebej, če je višje na lestvici, in na katerega se bo treba ustrezno taktično, motivacijsko in psihološko pripraviti.''