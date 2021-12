Jan Oblak v skrbeh, obeta se drama

Danes bo odigrana uvodna polovica zadnjega kroga skupinskega dela lige prvakov. Najbolj razburljivo bo v skupini B, kjer se za drugo mesto, ki še vodi v osmino finala, potegujejo Porto, Milan in Atletico. Španski prvaki z Janom Oblakom so v težavnem položaju, saj potrebujejo za napredovanje zmago na Portugalskem, na pomoč pa jim mora na San Siru priskočiti tudi vodilni Liverpool. Inter s Samirjem Handanovićem lahko z zmago v Madridu prehiti Real in se zavihti na prvo mesto skupine D.

V osmino finala so se že uvrstili (11): Ajax, Bayern München, Chelsea, Inter Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, PSG, Real Madrid, Sporting Lizbona.

V prestižnem evropskem tekmovanju je znanih že 11 udeležencev osmine finala lige prvakov. V zadnjem krogu bo podeljenih še pet vstopnic, večina v sredo (štiri), danes pa se bo o tem, kdo bo spomladi nadaljeval evropsko sezono v ligi prvakov, odločalo v skupini B, kjer je v hudih težavah trenutno zadnjeuvrščeni Oblakov Atletico.

V njegovi skupini si je vodilni Liverpool že pred časom zagotovil prvo mesto. V petih krogih je osvojil maksimalnih 15 točk (podobno velja za Ajax v skupini C), tako da lahko rdeči brezskrbno odpotujejo v Milano. Na San Siru jih bo čakal zelo motivirani tekmec. AC Milan, trenutno vodilni italijanski prvoligaš, je kljub skromnemu izplenu v ligi prvakov, sezono je začel s tremi porazi, nato je remiziral, v petem krogu pa dočakal prvo zmago, ko je v Madridu spravil v težave Oblakov Atletico, še vedno v igri za napredovanje.

Če bi veljalo staro pravilo zadetkov v gosteh ...

Švedski zvezdnik Zlatan Ibrahimović bo skušal danes premagati Liverpool in s pomočjo ugodnega rezultata dvoboja v Portu nadaljevati evropsko sezono AC Milan v osmini finala lige prvakov. Foto: Guliverimage Če bi rdeče-črni danes premagali Liverpool, ki bi lahko na San Siru spočil kar nekaj zvezdnikov, bi ostali v igri za napredovanje. Lahko bi ponovili scenarij čudežnega preboja Iličićeve Atalante med 16 najboljših v sezoni 2019/20, ki je imela po štirih krogih lige prvakov prav tako v žepu le eno točko. Mora pa Milančanom iti na roko tudi rezultat dvoboja v Portu. Če bodo na Zmajevem stadionu uspešni gostitelji, se bo med 16 najboljših uvrstil portugalski velikan, če pa bi se Porto in Atletico razšla brez zmagovalca, bi ob zmagi nad Liverpoolom napredoval Milan! Svojo dobitno kombinacijo pa ima tudi Jan Oblak. Vratar španskih prvakov mora danes nujno zmagati na Portugalskem, nato pa upati, da Liverpool v Italiji ostane neporažen.

Če bi še vedno veljal kriterij pomembnosti gostujočih zadetkov v medsebojnih srečanjih (Atletico je v tej sezoni zmagal v Milanu 2:1, Milan pa v Madridu 1:0), bi rdeče-bele danes popeljala v osmino finala že zmaga v Portu in sploh ne bi bili odvisni od razpleta dvoboja na San Siru. Ker pa je Evropska nogometna zveza (Uefa) odpravila to pravilo, bo odločala skupna gol razlika. V njej pa po petih krogih (ob enakem številu točk) kaže bolje Milanu (5:7) kot pa Atleticu (4:7). Oblak je z madridskim klubom enkrat že ostal brez pomladi v ligi prvakov. To se je zgodilo leta 2017, ko je nato z rdeče-belimi šel do konca v ligi Europa in osvojil svojo prvo evropsko lovoriko.

Handanović v Madrid po prvo mesto

Nogometaši Interja, izbranci Simoneja Inzaghija, so v zadnjem nastopu v serie A v gosteh nadigrali Romo (3:0). Tako so črno-modri v ponedeljek opravili trening na stadionu Santiago Bernabeu. Foto: Reuters Milanski Inter si je prvič po desetih letih zagotovil napredovanje med 16 najboljših, danes pa lahko ustvari še dodaten podvig in konča skupinski del na prvem mestu. Če bodo črno-modri danes v Madridu presenetili Real in se jim maščevali za poraz na San Siru, si bodo zagotovili vodilni položaj. Kapetan Samir Handanović ne bo imel opravka z najboljšim strelcem belih baletnikov, saj je Karim Benzema poškodovan. V konici napada naj bi ga nadomestil Srb Luka Jović. Šerif iz Tiraspola si je že zagotovil tretje mesto in nadaljevanje evropske sezone v ligi Europa, brez Lovra Bizjaka, ki zaradi zdravstvenih težav še nekaj časa ne bo mogel pomagati prvaku Moldavije, pa jih čaka gostovanje v Ukrajini pri zadnjeuvrščenem Šahtarju.

V skupini A mora RB Leipzig, če želi zadržati tretje mesto in si zagotoviti nadaljevanje evropske sezone v ligi Europa, danes osvojiti najmanj toliko točk kot Club Brugge. Ker čaka Belgijce gostovanje pri PSG na Parku princev, bi se lahko Kevinu Kamplu uresničil cilj. Danes bodo pred praznimi tribunami, vodil jih bo začasni trener Achim Beierlorzer, nekdanja desna roka nedavno odpuščenega Jesseja Marscha, gostili Manchester City, ki si je že zagotovil prvo mesto, s tem pa tudi prednost domačega igrišča na povratni tekmi osmine finala lige prvakov.

Najboljši strelci: 9 – Sebastien Haller (Ajax), Robert Lewandowski (Bayern),

7 – Christopher Nkunku (Leipzig),

6 – Cristiano Ronaldo (Man United), Mohamed Salah (Liverpool),

5 – Karim Benzema (Real Madrid),

4 – Pedro Goncalves (Sporting), Riyad Mahrez (Man City), Leroy Sane (Bayern)

…

Iličić in Šeško imata vse v svojih rokah

Josip Iličić mora z Atalanto v sredo nujno premagati Villarreal, če želi ponovno nastopiti v izločilnem boju lige prvakov. Foto: Reuters V sredo bo zelo zanimivo v treh skupinah, vstopnico za osmino finala si bosta skušala zagotoviti tudi slovenska reprezentanta Josip Iličić in Benjamin Šeško. Izkušeni Kranjčan ima vse v svojih rokah. Atalanta mora v zadnjem krogu izkoristiti prednost domačega igrišča in v Bergamu ugnati Villarreal. Če bo v Italiji padla rumena podmornica, se bo Atalanta v osmini finala pridružila Manchester Unitedu.

Rdečim vragom gre v Evropi bolje kot na domačem prvenstvu, po menjavi trenerja pa bo prvič v ligi prvakov vodil United Nemec Ralf Rangnick. Portugalec Cristiano Ronaldo bi lahko še izboljšal imeniten strelski dosežek, saj prihaja na Old Trafford švicarski prvak Young Boys. Moštvo iz Berna si še vedno lahko zagotovi tretje mesto, a bi moralo pripraviti senzacijo na Otoku, hkrati pa bi morala Atalanta doma izgubiti proti Villarrealu.

Benjamin Šeško bo z avstrijskim prvakom gostil Sevillo. Če bo ostal neporažen, si bo Salzburg prvič v zgodovini priigral napredovanje v ligi prvakov. Foto: Guliverimage

V skupini G bi bilo lahko v sredo napeto do zadnje sekunde, saj za napredovanje kandidirajo še vsi štirje udeleženci. Avstrijski prvak Salzburg ima že tretjo zaključno žogico za napredovanje. Prvih dveh ni izkoristil, saj je izgubil v Wolfsburgu in Lillu, zdaj pa bi lahko zgodovinski uspeh, v osmini finala lige prvakov še ni zaigral, proslavil z domačimi navijači. Na stadion Wals-Siezenheim prihaja španski velikan Sevilla, rdeči biki pa potrebujejo zgolj točko. Dvoboj bo sodil Slavko Vinčić, nove priložnosti za prvi zadetek v ligi prvakov pa bo deležen mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško. Ko je Salzburg v prvem krogu gostoval v Sevilli, se je dvoboj končal brez zmagovalca (1:1).

Barcelona po podvig v München

Novemu trenerju Barcelone Xaviju ne gre vse po načrtih. Na zadnji tekmi španskega prvenstva je doživel domač poraz proti Betisu (0:1), za vodilnim Realom (ob tekmi manj) pa zaostaja kar 16 točk. Foto: Reuters V skupini E se obeta spektakel na Bavarskem. Žal bo potekal pred praznimi tribunami, kar bi lahko pomagalo Barceloni do velikega podviga. Kataloncem namreč grozi, da bi ostali brez uvrstitve med 16 najboljših. Po petih krogih imajo sedem točk, ker pa ima tretjeuvrščena Benfica le dve manj in neprimerno lažjo nalogo v zadnjem krogu, bi lahko Barcelona zdrsnila na lestvici na tretje mesto.

Izbranci Xavija Hernandeza imajo še vedno vse v svojih rokah. Če bi zmagali v Münchnu, bi uresničili cilj. To bo skrajno zahtevno, saj je Bayern v izjemni formi, Robert Lewandowski pa poln motivacije, da nekdanjemu klubu Lionela Messija dokaže, koliko velja. Pri gostih zaradi zdravstvenih težav ne bo številnih pomembnih igralcev, ne bo niti najboljšega mladega igralca na svetu Pedrija, pa Ansuja Fatija, Sergija Roberta, Sergia Agüera …

Katalonce bo spremljal boleč spomin na lanskoletno sramoto, ko so na Portugalskem izgubili proti Bayernu z 2:8, dosti bolje jim ni šlo niti v uvodnem krogu, ko jih je Bayern na Camp Nouu nadigral s 3:0. Lahko pa Barceloni, če ne bo premagala nemških prvakov, do napredovanja pomaga tudi Dinamo Kijev. Ukrajinski prvak bo z Benjaminom Verbičem gostoval na Luzu pri Benfici. Če bi ostal neporažen, bi mu navijači Barcelone zagotovo namenili ogromen aplavz, saj bi to pomenilo, da bi Benfica ostala na tretjem mestu.

Žreb parov osmine finala bo prihodnji ponedeljek.