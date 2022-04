Spektakel v Manchestru, presenečenje na Anfieldu

Napetost v ligi prvakov se počasi stopnjuje, v boju za lovoriko pa ostajata le še dve španski in dve angleški ekipi. Polfinale bosta danes v Manchestru na stadionu Etihad odprla domači City in Real Madrid, dan pozneje se bosta merila še Liverpool in Villarreal. Povratni tekmi bosta 3. in 4. maja v Španiji.

V boju za lovoriko lige prvakov ostajajo le še štiri ekipe. Manchester City in Liverpool, ki se borita tudi za naslov angleškega prvaka, saj ekipi loči le točka, bosta poskušala dokazati, da se trenutno najboljši nogomet igra v Angliji in svoji državi priboriti še drugi zaporedni vseangleški finale, lani je namreč v zaključnem dvoboju Chelsea ugnal prav sinjemodre, ki so tako v svojem prvem finalu ostali brez lovorike.

Zasedba Pepa Guardiole se bo danes pred domačimi navijači na prvi polfinalni tekmi na finalu pred finalom pomerila z Real Madridom. Obračun vodilne španske in angleške ekipe bo verjetno pravi spektakel, saj sta obe moštvi trenutno v izjemni formi. Izkušnje so gotovo na strani čete Carla Ancelottija, ki je s 13 naslovi najuspešnejša ekipa v zgodovini lige prvakov, Guardiola pa bo s svojimi varovanci skušal priti do svoje prve in drugega zaporednega finala. City se je že v četrtfinalu pomeril še z drugim madridskim velikanom Atleticom z Janom Oblakom, ki so angleški prvaki izločili s skupnim izidom 1:0. Mučil se je tudi Real, ki pa je bil v dveh tekmah in podaljšku boljši s skupnim izidom 5:4 boljši od branilcev naslova Chelseaja.

Pep Guardiola ima že dva naslova lige prvakov, a z Manchester Cityjem še ni bil uspešen. Foto: Reuters

Real sicer proti Cityju v treh medsebojnih tekmah v Manchestru še ni zmagal, v njunem zadnjem dvoboju leta 2020 je bil v osmini finala City boljši tudi v skupnem seštevku. Guardiola se tako nadeja, da ima recept za madridsko moštvo, ne misli pa, da je njegova ekipa favorit. City se bo moral na domači zelenici znajti brez kaznovanega Joaa Cancela, ob tem sta pod vprašajem zaradi poškodb tudi nastopa Kyla Walkerja in Johna Stonesa. Na drugi strani Ancelotti še ne ve, če bosta lahko zaigrala David Alaba in Casemiro.

Presenečenje sezone na Anfieldu

V sredo pa se bosta na Anfieldu pomerila še druga dva polfinalista. V Liverpoolu bo gostovalo največje presenečenje sezone lige prvakov, Villarreal, ki je v četrtfinalu senzacionalno izločil Bayern iz Münchna. A čeprav so Redsi na papirju velik favorit, pa ima svoje načrte zagotovo tudi zasedba Unaia Emeryja, ki je bil sicer že štirikrat prvak lige Europa, nazadnje v prejšnji sezoni, ko je do vrha drugega najelitnejšega evropskega tekmovanja popeljal Villarreal. Še pred Bayernom je španska ekipa za presenečenje poskrbela tudi v osmini finala, kjer je izločila še Juventus.

Liverpool bo v sredo gostil Villarreal. Foto: Reuters

Na drugi strani je Liverpool v osmini finala ugnal Inter s Samirjem Handanovićem, nato pa ni imel pretirano zahtevnega dela proti portugalski Benfici. Redsi še naprej kot edina evropska ekipa še naprej ostajajo v boju za kar štiri lovorike. Zasedba Jürgena Kloppa je v tej sezoni že osvojila naslov v angleškem ligaškem pokalu, prav tako so se uvrstili v finale FA pokala, ob tem pa poleg lige prvakov bijejo hud boj tudi za angleško krono.

Tako Klopp kot Emery pred tekmo nimata večjih težav. Pri Liverpoolu je pod vprašajem le nastop Roberta Firmina, a ima Nemec ob tem v napadu več kot dovolj zamenjav za poškodovanega Brazilca. Pri Villarrealu, ki je na zadnji tekmi španskega prvenstva z 2:0 ugnal Valencio, zaradi poškodbe kolena v moštvu ne bo Alberto Moreno, ki je sicer včasih branil barve zasedbe Redsov. Ob tem je vprašaj še ob imenu Gerarda Morena.