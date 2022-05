V živo: Navijaška norija že pred tekmo, nato gol v 3. minuti!

Nocoj bo znan prvi finalist lige prvakov. Nogometaši Liverpoola na gostovanju v Villarrealu branijo dva gola prednosti s prve tekme in skušajo upravičiti vlogo favorita. Rezultat spremljamo v živo. V sredo se bosta v Madridu pomerila še evropski rekorder Real in Manchester City. Prvi polfinalni dvoboj je postregel s spektakularnim festivalom zadetkov in zmago angleških prvakov s 4:3.

Liga prvakov, polfinale (povratna tekma):



Villarreal - Liverpool 1:0 /0:2/

Dia 3.



* Tekma se je začela od 21.00.

Vseangleški finale?

Če bi angleška predstavnika Liverpool in Manchester City na povratnih polfinalnih tekmah ubranila prednost s prvih tekem, bi nogometna Evropa 28. maja v Parizu spremljala četrti vseangleški finale v zgodovini lige prvakov. Prvič sta angleška kluba zaigrala medsebojno v sklepnem dejanju najmočnejšega evropskega tekmovanja leta 2008 v Moskvi, ko je Manchester United po razburljivi loteriji 11-metrovk spravil v solze navijače Chelseaja, nato je 11 let pozneje, takratni finale sta zaznamovala tudi slovenski sodnik Damir Skomina, ki je doživel največjo čast v karieri in sodil najpomembnejšo tekmo, kar si jo je moč zamisliti, ter atraktivna svetlolaska Kinsey Wolanski, ki je pomanjkljivo oblečena prekinila srečanje, Liverpool v Madridu vzel mero Tottenhamu, lani pa je Chelsea v Portu pokvaril načrte Josepu Guardioli in v finalu premagal Manchester City (1:0).

Londončani v tej sezoni ne bodo ubranili evropskega naslova. V četrtfinalu jih je po epskem boju, povratni dvoboj v Madridu je bil odločen šele po podaljšku, izločil madridski Real. Beli baletniki so s 13 naslovi tudi evropski rekorderji, v letošnjem izločilnem delu pa preskakujejo ovire na krilih razigranega francoskega strelca Karima Benzemaja. Ta je zadeval v polno tudi prejšnji teden, ko je novopečeni španski prvak Real na Etihadu izgubil s 3:4. Prvi napadalec Madridčanov je dosegel dva zadetka, na koncu pa se je tesne prednosti (4:3) vseeno veselil City. Ker v tej sezoni na izločilnih tekmah lige prvakov ne velja več pravilo večjega števila doseženih točk v gosteh, bi v primeru vsakršnega vodstva Reala po 90 minutah na povratni polfinalni tekmi v Madridu sledil podaljšek.

Liverpool proti tekmecu, ki je dobil vzdevek po pesmi The Beatles

Navijači Liverpoola bi se lahko v tej sezoni posladkali s številnimi lovorikami rdečih. Foto: Reuters Prvi finalist lige prvakov bo znan nocoj, ko se bosta na stadionu Ceramica udarila Villarreal in Liverpool. Rumena podmornica, španski klub je dobil vzdevek prav po legendarni uspešnici slavne britanske zasedbe The Beatles, na katero je tako ponosen Liverpool, bo skušala nadoknaditi zaostanek dveh zadetkov. V osmini finala jo je Villarreal zagodel Juventusu, v četrtfinalu na presenečenje celotne evropske javnosti Bayernu, zdaj pa bo skušal spraviti v slabo voljo še Kloppovo četo, ki je v zadnjih mesecih neustavljiva.

Španski klub, ki je v la ligi šele na sedmem mestu in se lahko zavihti med najboljše štiri le še s pomočjo čudeža, bo tako zvečer lovil senzacijo, s katero bi se prvič v klubski zgodovini uvrstil v največji evropski finale. Lani je osvojil evropsko ligo in v finalu ugnal Manchester United.

Villarreal je v četrtfinalu presenetil Bayern. Jo lahko zagode še enemu evropskemu velikanu. Foto: Reuters

Če bi se v finale uvrstila Villarreal in Real, bi v ligi prvakov spremljali četrti vsešpanski finale, prav pri vseh pa bi bil soudeležen kraljevi klub. Na začetku tega tisočletja (2000) je Real nadigral Valencio s 3:0, finale je bil odigran na Stade de France v Parizu, ravno na prizorišču letošnjega sklepnega dejanja lige prvakov. Pred osmimi leti je Real po nepozabnem preobratu v Lizboni strl srce Atleticu. Rdeče-belim se je že nasmihal težko pričakovani naslov, a je sledilo izenačenje v izdihljajih srečanja, nato pa zmaga s 4:1 po podaljšku. Dve leti pozneje jo je Real še enkrat zagodel mestnemu tekmecu, tokrat v Milanu, kjer je premagal Jana Oblaka in ekipo po izvajanju 11-metrovk.