Začenja se liga prvakov, slovenski prvaki danes na delu v Moskvi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dobovec se bo kot slovenski prvak v Moskvi meril s predstavniki Belgije, BiH in Rusije.

Dobovec se bo kot slovenski prvak v Moskvi meril s predstavniki Belgije, BiH in Rusije. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Slovenski prvak v futsalu Dobovec bo danes ob 14.45 začel nastope v elitnem delu lige prvakov. Dobovčani bodo igrali na turnirju skupine A v Moskvi, kjer bodo njihovi tekmeci domači KPRF, belgijski Halle-Gooik in Mostar.

Dobovčani so lani v tej fazi tekmovanja premagali Belgijce s 5:4. Mostar je na splošno prvi klub iz BiH v elitnem delu po Tangu Sarajevu v sezoni 2013/14, KPRF pa igra svojo prvo evropsko sezono, a je favorit zaradi dejstva, da zanj igrajo ruski reprezentanti. V sredo se bodo Dobovčani merili z Mostarjem, v petek pa še z gostitelji.

Tekme bodo še v treh skupinah. V skupini B so Sporting, gostitelj Tjumen, Ajat in Novo Vrijeme s Slovenci Igorjem Osredkarjem, Matejem Fiderškom in Tomislavom Horvatom.

Kapetan slovenske reprezentance Igor Osredkar v ligi prvakov zastopa barve hrvaškega prvaka. Foto: Matic Ritonja / Sportida

Skupino C sestavljajo Benfica, Murcia, Pesaro in Kairat Almaty, skupino D pa Barca, Herson, Sparta Praga in Stalica Minsk.

Na finalni turnir se prebijejo le zmagovalci skupin.