Ostal je le še Handanović, ki bo po 13. uri izvedel pomembno novico

Danes bo na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu potekal žreb osmine finala lige Europa. V boju za lovoriko, ki prinaša bogato nagrado, vztraja le še en klub, pri katerem igra Slovenec. To je milanski Inter Samirja Handanovića. Največ predstavnikov v osmini finala imajo Anglija, Italija, Nemčija in Španija, zadnji udeleženec pa bo znan šele danes, po povratni tekmi med Salzburgom in Eintrachtom iz Frankfurta.

Na današnjem žrebu bodo imele vsaj dva udeleženca v osmini finala štiri države. To so Nemčija (Bayer in Wolfsburg), ki se ji lahko v večernih urah pridruži še Eintracht Frankfurt, saj bo danes ob 18. uri gostoval v Salzburgu in branil prednost 4:1 s prve tekme, Anglija (Manchester United in Wolverhampton, v četrtek pa se je senzacionalno poslovil Arsenal iz Londona), Španija (Sevilla in Getafe) ter Italija (Roma in Inter).

Milanski klub je edini, pri katerem se dokazuje tudi slovenski nogometni legionar. Njegov kapetan je 35-letni vratar Samir Handanović, ki se vrača po poškodbi levega mezinca, zaradi katere je izpustil zadnjih šest tekem Interja.

Lani je postal zmagovalec evropske lige Chelsea, ki pa letos ne bo ubranil naslova, saj spomladi tekmuje v izločilnem delu lige prvakov, kjer je tik pred izpadom proti Bayernu. Foto: Reuters

Pri žrebu parov osmine finala ne velja več pravilo, da se ne moreta srečati predstavnika iste države, ni več tudi nosilcev. Tako bi lahko ples kroglic poskrbel tudi za neposredne obračune klubov, ki sicer nastopajo v istih prvenstvih.

Prve tekme osmine finala bodo odigrane 12., povratne pa teden dni pozneje. Finale evropske lige, zmagovalec bo imel ob mikavni finančni nagradi zagotovljen nastop v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2020/21, bo 27. maja na Poljskem (Gdansk).