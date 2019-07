Ljubljančanov menjava vodstva ne zanima, Domžale odločno, Mura pred misijo nemogoče

Slovenska evropska trojica – Domžale, Mura in Olimpija – bo danes odigrala povratna srečanja prvega kroga kvalifikacij za ligo Europa. Prvi izmed slovenskih predstavnikov bodo vprašanje o napredovanju v drugi krog razrešili nogometaši Olimpije, ki se bodo ob 18. uri v Latviji skušali zoperstaviti Rigasu in nadoknaditi zaostanek s prve tekme. Dve uri za ljubljansko ekipo bo na igrišče stopila Mura, ki bo pred domačimi navijači skušala presenetiti favorizirani izraelski Maccabi. Zadnji se bodo svoje naloge lotili nogometaši Domžal, ki so po polovici prvega kroga kvalifikacij v najboljšem položaju med slovenskimi klubi. Na prvem obračunu so premagali malteški Balzan, zdaj pa bodo na domačih tleh skušali potrditi napredovanje in podaljšati bivanje v evropskem tekmovanju.

Olimpija – RFS Izid prve tekme: 2:3

Strelci na prvi tekmi v Stožicah: 0:1 Lemajić 52./11m, 1:1 Boakye 82., 1:2 Kluškins 89., 2:2 Menalo 90., 2:3 Vukmanić 93.

Povratna tekma: Štadion Daugavas (Riga), četrtek, 18.00

Nogometaši Olimpije so prvo evropsko tekmo v novi sezoni izgubili in se pred povratno tekmo znašli v težavah. V Stožicah so morali z 2:3 priznati premoč latvijskemu Rigasu. So pa Ljubljančani, okoli katerih se v zadnjih dneh dviguje veliko prahu v zvezi z vprašanjem, kdo bo nasledil Milana Mandarića, z zmago odprli novo sezono prve lige. V Stožicah so ugnali novinca Bravo (2:0).

Olimpija pred povratno tekmo (video: Planet):

V slačilnici ljubljanske ekipe so popolnoma osredotočeni na današnjo tekmo proti Rigasu, z najverjetnejšo menjavo vodstva kluba se ne obremenjujejo preveč. "To so zadeve, ki se tičejo vodstva kluba. Mi imamo svoje zadeve, pomemben nam je trenažni proces in rezultat," o morebitni menjavi na predsedniškem mestu kluba pravi trener Safet Hadžić. "Za nas je pomembno le igrišče, saj imamo tam največji oziroma edini vpliv. To, kar počnejo drugi, pa upam, da bo dobro za Olimpijo," dodaja kapetan ljubljanske ekipe, Nejc Vidmar.

Kljub neugodnemu razpletu prve tekme, na kateri so v zadnjih desetih minutah padli kar štirje zadetki, so v ljubljanskem taboru prepričani o uspehu v drugem spopadu. "Seveda si želimo napredovanja. Na domači tekmi smo imeli na trenutke smolo, in kolikor smo imeli tukaj smole, imamo lahko na gostovanju sreče. Naš načrt je, da bomo poskušali čim hitreje doseči prvi gol. Pričakujem, da bodo nasprotniki igrali podobno kot na prvi tekmi, pri čemer se bodo še manj odpirali in čakali na protinapade," je pred tekmo razmišljal glavni trener zeleno-belih Safet Hadžić, ki obljublja povsem napadalno igro in tveganje.

Latvijski nasprotniki, ki so proti slovenskim podprvakom odigrali sploh svojo prvo tekmo v evropskih tekmovanjih, so na prvi tekmi kar nekoliko presenetili Ljubljančane sploh z igro v napadu. "Moj cilj in naš cilj je jasen, ohraniti mrežo nedotaknjeno, hkrati pa zabiti vsaj dva gola. Na prvi tekmi smo si zagrenili življenje. Rigas me ni presenetil z igro v obrambi, pričakoval sem, da bodo zadaj tako zgoščeni. Sem pa bil presenečen nad tem, kako so igrali v napadu. Zdaj smo, kjer smo. Predali se nikakor ne bomo. Če bomo ustavili nasprotnikove protinapade, bomo bližje uspehu. Prepričan sem, da smo boljši in da lahko napredujemo. Bomo morali pa dati od sebe več kot 100 odstotkov," je pred povratno tekmo v Rigi prepričan Latvijec v vrstah ljubljanske ekipe Vitalijs Maksimenko.

Olimpija se bo v primeru uspeha v Latviji v drugem krogu kvalifikacij pomerila z ekipo Malatyaspora iz Turčije.

Mura na krilih navijačev do preobrata?

Mura – Maccabi Haifa Izid prve tekme: 0:2

Strelca na prvi tekmi v Izraelu: 1:0 Ashkenazi (64.), 2:0 Awwad (68.).

Povratna tekma: Fazanerija, četrtek, 20.00

Pred izjemno težko nalogo je tudi Mura, ki bo s pomočjo navijačev skušala presenetiti favorizirani Maccabi, ki je na prvi tekmi slavil z 2:0. "Maccabi je izredno velik klub z izjemno ekipo. Malo nam gre na roko le to, da kasneje začnejo s prvenstvom. Kar se tiče njihove veličine, jih nimamo pravice podcenjevati. Lahko, da bodo njihovi igralci malo bolj spočiti, saj ob koncu tedna niso imeli tekme. Po drugi strani pa smo mi s tekmo v prvi ligi dobili dodatne tekmovalne minute, ki jih potrebujemo. Zdaj so nas spoznali, vedo, da nismo slaba ekipa in da bomo v vsakem primeru dali od sebe maksimum," pred tekmo napoveduje trener črno-belih Ante Šimundža.

Ante Šimundža pred povratno tekmo:

Prekmurci so konec tedna odigrali tudi prvo tekmo v novi sezoni državnega prvenstva, za začetek so vknjižili točko proti Celju (2:2), igralci pa so bili vidno utrujeni. "O utrujenosti ne bi govoril. Želeli smo si Evrope in zdaj smo jo dobili. Evropa je tista, ki je zahtevna in troši igralce ter zahteva žrtve. V Celju smo bili na zelo visokem nivoju. Če želimo napredovati, bo utrujenosti vedno več in moramo se jo naučiti sprejemati kot del posla," je prepričan Šimundža.

Veliko od povratnega obračuna pričakuje tudi nogometaš Klemen Šturm. "Zagotovo se nam bodo ponudile kakšne priložnosti, a moramo biti izredno taktično disciplinirani glede na individualno kakovost posameznikov. Prepričan sem, da lahko pridemo do pozitivnega rezultata," zagotavlja Šturm. "Bili smo zadovoljni s predstavo na prvi tekmi, morda smo naredili nekaj preveč napak. Upam, da bomo že na današnji tekmi pokazali, da lahko igramo še boljše in da lahko konkuriramo ekipi, kot je Maccabi," še dodaja.

Klemen Šturm pred povratno tekmo:

Glede na veličino in prednost izraelskega kluba so se po mnenju mnogih Muraši znašli v zelo nezavidljivem in skorajda nerešljivem položaju. Kaj pa o misiji nemogoče pravi Murin trener? "Kot vem, so bile misije nemogoče na koncu vedno rešene. Dejstvo je, da smo športniki, da si želimo zmage in biti konkurenčni. Pripravljeni smo na oba načina nasprotnikove igre, ne glede na to, ali nas bodo pričakali z visokim pritiskom ali nas bodo čakali. Zagotovo pa bo za dober rezultat potrebne tudi nekaj sreče. Potrebovali bomo tudi pomoč navijačev, ki bo zagotovo na najvišji ravni," je prepričan Šimundža.

Mura bo imela zagotovo veliko pomoč navijačev. Že dan pred tekmo je bilo prodanih okoli štiri tisoč vstopnic. "V imenu cele ekipe lahko zagotovim, da bomo dali vse od sebe, bomo pa videli, če bo to dovolj. Najprej bomo poskušali zabiti gol, potem pa bomo videli, kako se bo tekma odvila," še pravi Šturm. Muro v primeru uspešne misije nemogoče v drugem krogu čaka francoski Strasbourg, ki je bil v prvem krogu prost.

Domžale želijo napredovati z zmago

Domžale – Balzan Izid prve tekme: 4:3

Strelci na prvi tekmi na Malti: 0:1 Ibričić (5./11 m), 1:1 Correa (34.), 2:1 Ljubomirac (38.), 2:2 Vuk (48.), 3:2 Effiong (56.), 3:3 Sikošek (62.) 3:4 Podlogar (75.).

Povratna tekma: Športni park Domžale, četrtek, 20.45

Domžalčani so kot edini slovenski predstavniki v ligi Europa v prednosti pred povratnim srečanjem, ki ga bodo odigrali v četrtek v domačem športnem parku v Domžalah. Domžalski nogometaši so pred prvo tekmo proti malteškemu Balzanu veljali za absolutnega favorita, a so do zmage na Malti prišli šele po pravi drami. Domači nogometaši so kar dvakrat vodili, najprej z 2:1, nato še s 3:2, a so se rumeni na koncu veselili zmage s 4:3 in si tako priigrali lepo popotnico pred povratnim obračunom.

Domžale pred povratno tekmo (video: Planet):

Kljub ugodnemu razpletu na prvi tekmi pa v domžalskem taboru ostajajo previdni. "Želja je, da zadevo rešimo v svojo korist. O tem sploh ne dvomimo, saj smo že na prvi tekmi ne glede na visok rezultat pokazali, da je v veliki meri vse odvisno od nas samih. Igrali smo v zahtevnih pogojih, vendar kljub temu prišli do pozitivnega rezultata. Res je, da smo naredili nekaj napak, a mislim, da bo zgodba na našem igrišču popolnoma drugačna. Pogoji za igranje bodo idealni, zato lahko povem, da dilem ni. Želimo prevzeti pobudo in se z dobro igro ter zmago podati v drugi krog," je pred povratno tekmo na novinarski konferenci dejal pomočnik glavnega trenerja Aleš Kačičnik, ki je nadomestil obolelega Simona Rožmana.

Visok rezultat so Domžalčani zabeležili tudi na prvi tekmi nove sezone prve lige. Rumeni so na obračunu z Rudarjem remizirali z 2:2. Na dveh tekmah so tako prejeli kar pet zadetkov. "Tako na Malti kot tudi na dvoboju z Rudarjem smo videli veliko zadetkov, a na drugi strani tudi nekatere napake, kar z vidika trenerja ni prav všečno. Vendar je treba priznati, da smo v obeh primerih pokazali dobro predstavo. Balzan nas na prvi tekmi kljub trem doseženim zadetkom v fazi branjenja nikoli ni izigral, ampak je do zadetkov prišlo izključno zaradi naših lastnih napak, ki jih bomo poizkušali čim prej popraviti," zagotavlja Kačičnik. Domžalčani se bodo v primeru uspešnega razpleta v drugem krogu skoraj zagotovo pomerili s švedskim Malmöm, saj je ta že na prvi tekmi s kar 7:0 odpravil Ballymeno iz Severne Irske.

