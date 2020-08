Handanović želi po stopinjah Oblaka

V nedeljo smo dobili prvega finalista lige Europa, potem ko je Sevilla po preobratu prišla do zmage nad Manchester Unitedom z 2:1, danes bomo dobili še drugega. Za vstop v finale se bosta udarila Šahtar Doneck in Inter Milano, pri katerem kapetanska vloga pripada Samirju Handanoviću, ki želi ponoviti podvig Jana Oblaka iz leta 2018. Slovenski vratar je takrat z Atleticom Madridom v tem tekmovanju šel do konca.

Drugouvrščeni klub italijanskega prvenstva lovi še četrti naslov v tekmovanju, ki danes nosi ime liga Europa, ko je Inter zmagoval v njem (1991, 1994 in 1998) pa smo ga poznali po imenu pokal UEFA. Med pomembnimi akterji evropskih prvakov iz leta 2010, ki se počasi vračajo na pota stare slave, je tudi nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant Samir Handanović. Nekdanji kapetan Slovenije je zdaj že nekaj časa kapetan Interja, ki bo na poti do finala skušal preskočiti ukrajinskega prvaka, Šahtar iz Donecka. Tudi ta je v ligi Europa že zmagoval, in sicer leta 2009, ko je v zmagal v zadnji sezoni pokala UEFA.

Veliko veselje nogometašev Seville po zmagi nad Manchester Unitedom. Foto: Reuters

V finalu na svojega nasprotnika že čaka Sevilla, absolutna kraljica lige Europa, v kateri je zmagala že kar petkrat, kar je rekord. Vse zmage je dočakala v tem tisočletju, med letoma 2014 in 2016, ko je bila najboljša zadnjič, pa je nanizala kar tri sezone z naslovom zmagovalke lige Europa. V nedeljo so Andaluzijci premagali Manchester United, potem ko so po zgodnjem vodstvu velikana z Old Trafforda kaznovali neučinkovitost Angležev in prišli do zmage z 2:1.

Finale bo v petek, 21. avgusta, v Kölnu.

Liga Europa, polfinale: Nedelja, 16. avgust:

Sevilla : Manchester United 2:1 (1:1)

Suso 26., de Jong 78.; Fernandes 9./11-m. Ponedeljek, 17. avgust:

21.00 Inter - Šahtar

