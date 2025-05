V živo: Manchester United na vročem polfinalu v Bilbau

Četrtek je prinesel prvi tekmi polfinala evropske lige. Vroče je v Bilbau, kjer gostuje ranjeni velikan Manchester United, in v Londonu, kamor je v goste k Tottenhamu prišel nekdanji klub Nina Žuglja, Bodo/Glimt. Rezultata lahko spremljate v živo.

Liga Europa, polfinale (prvi tekmi):

Četrtek, 1. maj:

Angleška velikana, ki jima v aktualni sezoni v premier lige ni šlo nič po načrtih, evropsko vozovnico za naslednjo sezono iščeta prek lige Europa. V primeru, da tekmovanje osvoji eno izmed njiju, bi tisto moštvo v prihodnji tekmovalni sezoni spremljali v elitni ligi prvakov, neuspeh pa prinaša zgolj nastope v domačih tekmovanjih.

V boju za vozovnico za ligo prvakov veliko bolje kaže Athleticu iz Bilbaa, ki v španski la ligi trenutno zaseda četrto mesto, a še nima varne prednosti pred zasledovalci. Svoje načrte pa ima zagotovo tudi Bodo/Glimt. Klub, ki je v prvi polovici sezone računal tudi na usluge Nina Žuglja (ta se je medtem preselil k Djurdgardnu in se bo boril za lovoriko v konferenčni ligi), je v četrtfinalu izločil favorizirani Lazio in zagotovo boja preostalih velikanov ne bo spremljal zgolj s strani. Norvežani so sicer z domačim prvenstvom začeli šele po koncu marca, a tekmovalni ritem glede na evropske nastope za njih ne bi smel predstavljati večje težave.

Bilbao brez prvega strelca

Athletic je v srečanje vstopil brez svojega prvega strelca Ohiana Sanceta, ki se je v aktualni sezoni podpisal že pod 15 zadetkov v španskem prvenstvu, tako da večina napadalnega bremena sloni na Iñakiju Williamsu in Nicu Williamsu, še daljši pa je seznam poškodovanih pri Unitedu. Pogrešajo nepopustljivega osrednjega branilca Lisandra Martineza, pa tudi Joshuo Zirzkeeja in Dioga Dalota. Podobno oslabljeni, če ne še bolj kot Baski, so v napadu pri Tottenhamu, saj je že nekaj časa ne morejo računati na Heung-min Sona.

