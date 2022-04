Kamplovi remizirali z Iličićevimi, Barcelona ob 21. uri v Frankfurtu

V Leipzigu bi lahko bili danes priča obračunu nekdanjih soigralcev v slovenski izbrani vrsti, Kevina Kampla in Josipa Iličića, a je bil dejaven le 31-letni nogometaš RB Leipziga, ki je odigral celotno srečanje. Tri leta starejšega Kranjčana ni na seznamu kandidatov Atalante za nastop v spomladanskem delu evropske sezone.

Moštvo iz Bergama se je letos že izkazalo za strup za nemške klube. V osmini finala evropske lige je izločilo Bayer Leverkusen. Tudi tokrat so Italijani dobro začeli, v 17. minuti so po lepem sodelovanju Davideja Zappacoste in strelca Luisa Muriela povedli. V 58. minuti je imeli Leipzig priložnost za izenačenje, a Andre Silva ni izkoristil 11-metrovke, so se pa domači navijači kaj hitro zatem razveselili izenačenja, za katerega so poskrbeli kar gostje. Zappacosta je nesrečno zatresel lastno mrežo in postavil končnih 1:1.

Barcelona je v izjemni formi. V nedeljo je z zadetkom Pedrija v derbiju španskega prvenstva premagala Sevillo. Foto: Guliverimage

Danes bo zelo zanimivo tudi v Frankfurtu. Eintracht se bo prvič v klubski zgodovini na uradni tekmi pomeril z Barcelono. S Katalonci se je sicer meril le na prijateljskih tekmah, nazadnje leta 1976, ko je izgubil z 0:2. Barcelona je v izjemni formi. Pod vodstvom Xavija Hernandeza v domačem prvenstvu, kjer se je po nedavni zmagi nad Sevillo zavihtela na drugo mesto, ni izgubila že 14 tekem zapored. Na seznamu poškodovanih sta Sergino Dest in Memphis Depay, Luuk de Jong pa bo manjkal zaradi okužbe z novim koronavirusom.

"To je največja tekma v moji karieri," sporoča trener Eintrachta Oliver Glasner, ki je letos že spravil v slabo voljo španskega prvoligaša. Eintracht je bil v osmini finala usoden za Betis.

Ker je bil v osmini finala od Seville, specialistke za osvajanje evropske lige, boljši tudi West Ham, sta tako iz boja za finale, ki bo letos prav v Sevilli, izpadla oba kluba iz andaluzijske prestolnice. Londončani bodo danes gostili Lyon, Glasgow Rangers, ki so v osmini finala izločili beograjsko Crveno zvezdo, pa bodo gostovali na Portugalskem pri Bragi.