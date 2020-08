Handanović: Vsak sanja o lovoriki, Inter ni favorit

Med najboljših osem se je v ligi Europa, katere zaključni izločilni del poteka v Nemčiji, uvrstil tudi klub s slovenskim udeležencem. To je milanski Inter, ki ga danes čaka obračun z Bayerjem iz Leverkusna.

Inter na zadnjih tekmah zaklenil vrata

Inter je na koncu za prvakom Juventusom v Italiji zaostal le točko. Foto: Getty Images Dvoboj bo potekal pred praznimi tribunami v Düsseldorfu, italijanski podprvak pa se lahko pohvali z izvrstno formo, saj je že dalj časa poškodovan, na zadnjih petih tekmah pa je Samir Handanović zadržal mrežo vselej nedotaknjeno. Tudi na dvoboju osmine finala lige Europa, kjer so modro-črni izločili Getafe (2:0). Lahko Inter podaljša niz tudi danes?

"Bayer ima mlado in kakovostno ekipo, ki je dokazala svojo vrednost v nemški bundesligi. Pričakujem odprto srečanje, na katerem se bosta obe ekipi borili za zmago. Bayer si priigra veliko priložnosti. Imajo kakovosten in hiter napad, a tudi prejemajo veliko zadetkov," je tekmeca opisal nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste, ki pri 36 letih še ni dočakal prve lovorike v klubskem nogometu. "Vsak sanja o lovoriki, a je treba najprej napredovati do finala. Pripravljeni smo za Bayer," sporoča izkušeni čuvaj mreže, eden najboljših na Apeninskem polotoku, ki je pred dvobojem dejal, da zanj Inter ni favorit, ampak so možnosti polovične.

V napadu Milančanov izstopa Belgijec Romelu Lukaku, prvi nogometaš Interja, ki je po sezoni 2010/11 v eni sezoni dosegel vsaj 30 zadetkov. Bayer bo proti Milančanom močno pogrešal kaznovanega Charlesa Aranguiza. Zmagovalec dvoboja med Interjem in Bayerjem se bo v polfinalu udaril z boljšim iz torkovega spopada med Šahtarjem in Baslom.

Inter - Bayer, 21.00 Verjetni začetni postavi:

Inter: Handanović; Godín, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozović, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku

Bayer Leverkusen: Hrádecký; L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Demirbay, Baumgartlinger; Bailey, Havertz, Diaby; Volland

Spopad norveških prijateljev

Old Gunnar Solskjaer si je z Manchester Unitedom po zaslugi tretjega mesta na Otoku zagotovil nastop v ligi prvakov v sezoni 2020/21. Foto: Reuters Danes bo odigrana tudi tekma v Kölnu, na prizorišču finala (21. avgust), kjer se bosta spopadla Manchester United in Köbenhavn. Rdeči vragi, ki jih vodi Norvežan Ole Gunnar Solskjaer, so veliki favoriti. O tem je prepričan trener danskega predstavnika Stale Solbakken, ki ga čaka norveški spopad.

Solbakken je Norvežan, v karieri pa si je delil slačilnico tudi s Solskjaerjem, s katerim ga veže veliko prijateljstvo. Solbakken odlično pozna stadion v Kölnu, saj je pred leti v tem mestu vodil kozličke, tudi Milivoja Novakovića in Miša Brečka, na Danskem pa je bil njegov varovanec tudi Benjamin Verbič.

Manchester United - Köbenhavn, 21.00 Verjetni začetni postavi:

Manchester United: Romero; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams; Matić, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial Köbenhavn: Johansson; Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen; Stage, Zeca; Pep Biel, Wind, Falk; Kaufmann

V torek bosta odigrani še preostali četrtfinalni tekmi. V Gelsenkirchnu se bosta pomerila Šahtar in Basel, v Duisburgu pa Wolverhampton in Sevilla.