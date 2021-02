Slovenija za Hrvaško zaostaja 51 mest

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Selektor Matjaž Kek in kapetan Jan Oblak bosta prihodnji mesec začela kvalifikacije za SP 2022. Foto: Vid Ponikvar

Fifa je najnovejšo lestvico objavila danes, na njej pa še naprej vodi Belgija pred Francijo in Brazilijo. Belgijci, sicer tretji z zadnjega svetovnega prvenstva v Rusiji, imajo 1780 točk, Francozi imajo 25 točk manj, Brazilci pa so pri 1743. Na prvih 32 mestih ni prišlo do sprememb.

Slovenska nogometna reprezentanca ima na 62. mestu 1379 točk in je obdana z reprezentancama Slonokoščene obale (61.) in Črne gore (63.).

Od tekmecev varovancev selektorja Matjaža Keka v boju za nastop na SP v Katarju so v skupini H najvišje uvrščeni Hrvati na 11. mestu. Slovaška je 34., Rusija 39., Ciper je 100., Malta pa 176.