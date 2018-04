Zgodovinski skok Kosova in Gibraltarja, padec "nove" Slovenije

Lestvica Fife (12. april 2018)

Po številnih marčevskih tekmah so se na jakostni lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) zgodile nekatere spremembe. Belgija se je vrnila med najboljše tri izbrane vrste na svetu, Slovenija je pod vodstvom novega selektorja Tomaža Kavčiča izgubila tri mesta, navijači Tunizije, Kirgizije, Kosova in Gibraltarja pa svojih ljubljencev na lestvici niso še nikoli občudovali tako visoko.

Marca je bilo po vsem svetu odigranih 133 tekem, ki so vplivale na točkovanje in vrstni red reprezentanc, zbranih na lestvici Fife. Najodmevnejši skok je uspel Belgiji. Rdeči vragi so se po zmagi nad Savdsko Arabijo (4:0) povzpeli na tretje mesto. V hrbet gledajo le Nemčiji, ki bo letos na svetovnem prvenstvu v Rusiji branila svetovni naslov, in Braziliji. Poljska je padla za štiri mesta in se znašla na robu najboljše deseterice.

Slovenija med Ekvadorjem in Rusijo

Slovenija je v zadnji tekmi izgubila proti Belorusiji (0:2). Foto: Žiga Zupan/Sportida Med reprezentancami, ki bodo nastopile na SP 2018, je uvrstitev najbolj izboljšala Tunizija. Orli iz Kartagine so pridobili kar devet mest in so po novem 14. nogometna velesila sveta. S tem so poskrbeli za najboljšo uvrstitev vseh časov. Urugvaj se je vrnil v top 20. Pridobil je pet mest in je zdaj 17.

Slovenija je prejšnji mesec v Celovcu izgubila proti Avstriji (0:3), nato pa še v Ljubljani. Na tej tekmi se je od državnega dresa poslovil dolgoletni kapetan Boštjan Cesar, in sicer proti Belorusiji (0:2). Uvodna poraza pod vodstvom Tomaža Kavčiča sta poskrbela za padec Slovenije, ki je izgubila tri mesta in je zdaj 65. na svetu. Jeseni čakajo Slovenijo nastopi v ligi narodov. Pomerila se bo z Bolgarijo, Norveško in Ciprom. Slovenija se je na svetovni jakostni lestvici znašla med Ekvadorjem in gostiteljico letošnjega SP Rusijo.

V Aziji se je igralo tudi za točke

Reprezentanca Kosova je skočila na 152. mesto. Foto: Reuters Marca nogometaši niso igrali le na prijateljskih tekmah. V Aziji so bila kvalifikacijska srečanja za azijsko prvenstvo. Kirgizija se je po dobrih rezultatih povzpela kar za 40 mest in je po novem 75. na svetu. Med sto najboljših se je povzpel tudi Oman (87.).

Velik skok sta dosegli tudi reprezentanci, ki sta se na svetovnem nogometnem zemljevidu znašli šele pred kratkim. To sta Kosovo in Gibraltar. Kosovo je po zmagah nad Madagaskarjem in Burkino Fasom skočil za 24 mest in je po novem 152. na svetu, Gibraltar pa se je po presenetljivi zmagi nad Latvijo, prvi na domačih tleh, odkar je član Fife, prebil med 200 najboljših. Pridobil je deset mest in je po novem 196. na svetu.