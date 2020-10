Legendarni Nemec udaril po Guardioli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Naslove evropskega prvaka je osvajal samo zaradi Messija," je Josepu Guardioli, enemu od najboljših nogometnih trenerjev zadnjega desetletja, zabrusil legendarni, zdaj že nekaj let upokojeni nemški trener Felix Magath.

Trije naslovi nemškega prvaka z Bayernom, dva naslova angleškega z Manchester Cityjem, trikrat je bil španski prvak tudi z Barcelono, s katero je bil dvakrat še evropski prvak, kar je krona njegove trenerske poti, ki je verjetno šele v prvi polovici.

Osvojil je še kup drugih lovorik, a Josepu Guardioli pod nos številni mečejo dejstvo, da do konca v ligi prvakov ni popeljal Bayerna in Manchester Cityja.

Felix Magath očitno ni največji oboževalec slovitega španskega trenerja na klopi Man Cityja. Foto: Guliver/Getty Images Med takšne zagotovo spada tudi Felix Magath, ki je v intervjuju za nemški Bild udaril po 49-letnem Špancu in mu očital, da brez Lionela Messija ne bi bil niti malo tako uspešen, kot je (bil).

"Messi je osvajal lovorike, ne Guardiola," je dejal 67-letni nekdanji trener Bayerna in Wolfsburga, ki ga je leta 2009 senzacionalno popeljal do naslova nemškega prvaka.

"Messi je iz ničesar odločal o rezultatu tekem. Evropski naslovi so izključno njegova zasluga. Igra, ki jo goji Guardiola, brez Messija ne steče. Če bi, bi osvajal naslove v ligi prvakov z Bayernom in Manchester Cityjem. Tiki-taka deluje zgolj, ko imate nogometaše, ki so superiorni nasprotniku. Zadrževanje žoge je za gledalce dolgočasno. Najboljše ekipe ne igrajo tako," je slovitega Španca še pokritiziral Magath, ki je svojo trenersko pot končal leta 2017 po kratki epizodi na Kitajskem (Shandong Luneng).

