Legenda presenetila Oblaka, slovenski osmoljenec v sedmih nebesih #video

Med tednom bo na delu ogromno slovenskih nogometnih legionarjev. Jan Oblak bo poskušal dopolniti špansko zbirko in prvič ohraniti nedotaknjeno mrežo proti Gironi, v Italiji ne bo manjkalo slovenskih nastopov. Haris Vučkić, ki se je v zadnjih letih v Angliji in na Nizozemskem spopadal s številnimi poškodbami, je v ponedeljek prvič v tej sezoni zaigral v članski zasedbi Twenteja.

Slovenski trener na delu v tujini:

Elsner proti nekdanjemu madžarskemu selektorju Če bi želel Luka Elsner popeljati Union v Evropo, bi moral biti prvi v svoji skupini, nato pa preskočiti še vse ovire v posebnem play-offu. Foto: Getty Images Mladi slovenski trener Luka Elsner je v tej sezoni z belgijskim drugoligašem Unionom Saint-Gilloisejem opozoril nase zlasti v pokalu, kjer je izpadel šele v polfinalu, v skupinskem delu druge lige pa je osvojil tretje mesto. S tem je ostal brez napredovanja v elitno druščino, a se vseeno uvrstil v ligaško skupino za nastop v ligi Europa. V skupini B se za prvo mesto, ki pelje na zaključni turnir za evropsko vozovnico, meri s Kortrijkom, Zulte Waregemom, Waasland-Bevernom, Cercle Bruggejem in Mouscronom. S slednjim se bo pomeril danes ob 20.30. To bo dvoboj drugega kroga skupine B, ki jo je Union začel zmagovito, saj je v krstnem nastopu premagal Cercle Brugge s 3:1. Trener Mouscrona je nemški trener Bernd Storck, ki je leta 2016 na Euru vodil Madžarsko. V rednem delu belgijskega prvenstva je zasedel 10. mesto.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria bo v sredo zvečer ob 21. uri v 30. krogu prve italijanske lige gostovala pri Torinu. Slovenski reprezentant, ki je lani branil prav na vseh tekmah izbrane vrste, letos pa prepustil mesto povratniku Janu Oblaku, v tej sezoni še ni branil za Sampdorio. Na klopi naj bi sedel tudi na srečanju v sredo.

Matic Kotnik: Panionios bo v soboto v 27. krogu grškega prvenstva na domačem igrišču gostil Larisso (18.30). Nekdanji vratar Celja zaradi poškodbe roke v zadnjih tednih ni branil za atenskega prvoligaša.

Jan Oblak se bo danes spopadel s prav posebnim izzivom. Foto: Getty Images

Jan Oblak: Atletico Madrid bo danes v uvodni tekmi 30. kroga španskega prvenstva gostil Girono. Pred slovenskim vratarjem je zgodovinska priložnost. Na Pirenejskem polotoku je zadržal mrežo nedotaknjeno proti vsem španskim prvoligaškim klubom. Izjema je le Girona, ki bo danes gostovala na Wandi Metropolitano ob 19.30. Atletico za vodilno Barcelono, s katero se bo spoprijel konec tedna v velikem derbiju na Camp Nouu, zaostaja okroglih deset točk. Pred tretjeuvrščenim Realom ima dve točki prednosti.

🏧🔝| LEYENDAS ROJIBLANCAS

🔴⚪¡Oblak recibió una bonita sorpresa en el Wanda @Metropolitano! Nuestro mítico portero Abel le entregó la placa conmemorativa por los 2⃣0⃣0⃣ partidos que ha disputado como jugador atlético👐⛔⚽

➡https://t.co/JpSVC799lx

¡Porterazos!👏#AúpaAtleti pic.twitter.com/iHFFAtvtHN — Atlético de Madrid (@Atleti) April 1, 2019

Oblak je v soboto proslavil častitljivi jubilej, saj je vknjižil 200. nastop med vratnicama Atletica in rdeče-belim pomagal do visoke zmage nad Alavesom (4:0). V ponedeljek ga je na Wandi Metropolitano presenetil legendarni vratar (pozneje tudi trener) madridskega kluba Abel Resino, ki je v sezoni 1990/91 ostal nepremagan kar 1.275 zaporednih minut, kar je še vedno rekord španskega prvenstva, in mu predal posebno priznanje za okroglo številko.

Škofjeločan je nedotaknjeno mrežo zadržal kar na 113 tekmah, v tej sezoni pa se mu nasmiha že četrto priznanje zamora, saj je prejel najmanj zadetkov izmed vseh vodilnih čuvajev mreže v la ligi. Na 29 nastopih se je njegova mreža zatresla le 19-krat.

Branilci:

Jure Balkovec: s Hellasom Verono se bo v drugi italijanski ligi danes zvečer ob 21. uri pomeril z Brescio in skušal izkoristiti prednost domačega igrišča. Verona zaseda v serie B četrto mesto, Belokranjec pa je na zadnji tekmi obsedel na klopi.

Miha Blažič: Ferencvaroš, ki premočno vodi v prvi madžarski ligi in ima na vrhu deset točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, se je v pokalu znašel v zahtevnem položaju. V sredo bo na povratni četrtfinalni tekmi ob 18. uri gostoval pri Vidiju, ki je bil v prvi tekmi v Budimpešti boljši z 2:1. Nastop slovenskega branilca je proti tekmecu, ki ga vodi nekdanji trener Olimpije Marko Nikolić, zaradi poškodbe, ki jo je staknil na zadnji tekmi, pod vprašajem.

Bojan Jokić: Ufa, ki je v ruski premier ligi na neugodnem predzadnjem mestu, tako da mu grozi izpad v drugo ligo, se pripravlja na nedeljsko prvenstveno tekmo proti Rostovu.

Miha Mevlja se v Rusiji z Rostovom poteguje za naslov pokalnega zmagovalca. V polfinalu se bo pomeril z Lokomotivom. Foto: Vid Ponikvar

Miha Mevlja: Rostovu, ki se poteguje za Evropo v ruski premier ligi, gre odlično v pokalnem tekmovanju. Uvrstil se je med najboljše štiri, danes pa bo v prvi polfinalni tekmi gostoval v Moskvi pri Lokomotivu. Dvoboj se bo začel ob 18.30. Povratna tekma bo v Rostovu na Donu šele 15. maja.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia Bialystok bo v sredo v 28. krogu poljskega prvenstva ob 20.30 gostoval pri varšavski Legii. Do konca rednega dela poljske prve lige bodo odigrani še trije krogi, nato pa bo najboljših osem ekip nadaljevalo sezono v skupini za prvaka. Jagiellonia zaseda šesto mesto, a ima pred desetouvrščeno Korono le točko prednosti.

Nejc Skubic: Konyaspor bo naslednjo tekmo v Turčiji odigral v nedeljo, ko ga čaka gostovanje pri vodilnem turškem prvoligašu Istanbulu Basaksehirju. Na tej tekmi ne bo slovenskega branilca, saj je v zadnjem nastopu v turškem prvenstvu prejel rdeči karton. Nekdanji kapetan Domžal je nedavno zaradi osebnih razlogov odpovedal sodelovanje v reprezentanci na začetku kvalifikacijskega ciklusa za EP 2020.

Petar Stojanović bo v sredo gostoval v velikem hrvaškem derbiju v Splitu. Foto: Reuters

Petar Stojanović: Dinamo Zagreb mirno drvi proti novemu naslovu hrvaškega prvenstva. Ljubljančan, ki je na zadnjih dveh tekmah igral v prvi postavi Slovenije, je izpustil nekaj zadnjih tekem na Hrvaškem, v sredo pa se ga pričakuje v najmočnejši zasedbi modrih. Dinamo čaka velika poslastica, gostovanje na polnem Poljudu pri v tem koledarskem letu prerojenem in še neporaženem splitskem Hajduku. Večni hrvaški derbi se bo začel ob 19. uri. Dinamo ima pred najbližjim zasledovalcem Rijeko 17 točk prednosti.

Aljaž Struna: Houston Dynamo je odlično vstopil v sezono. V štirih krogih je zbral 10 točk in je uvrščen tik pod vrhom. Naslednjič se bo za točke v ligi MLS potegoval šele 13. aprila, ko bo doma pričakal San Jose Earthquakes.

Andraž Struna: Anorthosis Famagusta bo v skupini za obstanek ciprskega prvenstva naslednjič na delu v nedeljo, ko bo gostoval pri Doxi.

Vezisti:

Jaka Bijol: moskovski CSKA se pripravlja na veliki sobotni mestni derbi. V 22. krogu ruskega prvenstva bo gostoval pri Spartaku, dvoboj se bo začel ob 18. uri.

Damjan Bohar: Zaglebie Lubin bo danes ob 20.30 gostil Gornik Zabrze. Do konca rednega dela poljske prve lige bodo odigrani še trije krogi, nato pa bo najboljših osem ekip nadaljevalo sezono v skupini za prvaka. Zaglebie Lubin zaseda osmo mesto, a ima enako število točk kot desetouvrščena Korona, tako da bo na Poljskem še napeto.

Domen Črnigoj: Lugano bo v sredo v 27. krogu švicarskega prvenstva ob 20. uri gostil Xamax. Nastop Primorca je zaradi zdravstvenih težav, zaradi katerih je izpustil tudi dvoboj prejšnji konec tedna, pod vprašajem.

Jon Gorenc Stanković: povratnik v reprezentanco, ki še čaka na prvi nastop v državnem dresu, med tednom ne bo dejaven. Nov prvenstveni izziv ga čaka v soboto, ko se bo pomeril z Leicester Cityjem. Huddersfield Town je krepko na repu razpredelnice. Ostal je že brez vseh možnosti za obstanek, tako da bo v prihodnji sezoni zaigral v tekmovanju championship.

Josip Iličić bo skušal v sredo pomagati Atalanti, da upraviči vlogo favorita proti Bologni. Foto: Reuters

Josip Iličić: Atalanta bo v zadnji tekmi 30. kroga prve italijanske lige v četrtek gostil Bologno. Kranjčan naj bi zaigral od prve minute. Dvoboj se bo začel ob 21. uri. Ekipa iz Bergama se poteguje za evropsko vozovnico. Zaseda visoko peto mesto, za četrtim mestom (AC Milan), ki prinaša nastop v prestižni ligi prvakov, pa zaostaja le tri točke.

Rene Krhin: Nantes ostaja v igri za Evropo v pokalnem tekmovanju, kjer se je uvrstil v polfinale. V sredo ga čaka najtežje možno gostovanje, saj se bo mudil na Parku princev v Parizu, kjer domuje najboljši francoski klub PSG. Dvoboj se bo začel ob 21. uri, na njem pa Štajerec ne bo stopil na igrišče, saj zaradi poškodbe gležnja ne bo kandidiral za tekmo. Težave z gležnjem je imel tudi prejšnji mesec, ko se je udeležil reprezentančne akcije, a je odigral tekmi proti Izraelu in Severni Makedoniji s pomočjo protibolečinskih sredstev.

Jasmin Kurtić: SPAL bo v sredo v 30. krogu prve italijanske lige ob 21. uri gostil rimski Lazio, ki se poteguje za ligo prvakov. Moštvo iz Ferrare ima pred 18. Empolijem štiri točke prednosti, slovenski reprezentant, ki je na zadnji tekmi prispeval podajo za zmagoviti zadetek Spala, pa je napovedan v prvi enajsterici.

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev bo v sredo v skupini za prvaka v ukrajinskem prvenstvu gostoval pri Zorji. Dvoboj se bo začel ob 17.30. Verbič, eden najpomembnejših igralcev ukrajinskega podprvaka, ki za vodilnim Šahtarjem zaostaja sedem točk, je v tej sezoni v prvenstvu dosegel že sedem zadetkov.

Miha Zajc: Fenerbahče se pripravlja na nedeljsko prvenstveno tekmo, v kateri bo ob 15. uri gostoval pri Ankaragücüju. Velikan iz Istanbula, za katerega od začetka februarja igra tudi zadnji slovenski reprezentančni strelec Miha Zajc, želi popraviti bled vtis iz dozdajšnjega dela sezone, zaradi katerega v prvenstvu zaseda le 13. mesto. Za petouvrščenim Yeni Malatyasporjem zaostaja le šest točk.

Napadalca:

Robert Berić: Saint Etienne se v Franciji poteguje za Evropo. Zaseda četrto mesto, v soboto pa ga čaka gostovanje pri Amiensu. Krčna je v dobri strelski formi. V polno je meril na zadnjih dveh klubskih tekmah, v tej sezoni pa za zelene dosegel že pet zadetkov.

Andraž Šporar je v prejšnji sezoni s Slovanom osvojil pokalni, v tej sezoni pa se mu nasmiha državni naslov. Foto: Twitter

Andraž Šporar: Slovan se pripravlja na nedeljsko tekmo v slovaškem prvenstvu proti moštvu Zemplin Michalovce. Moštvu iz Bratislave se nasmiha naslov slovaškega prvaka, saj ima pred drugouvrščeno Žilino kar 16 točk prednosti. Ljubljančan je v odlični strelski formi. V prvenstvu je v tej sezoni dosegel že 21 zadetkov. Skupaj je v tej sezoni v klubski majici v vseh tekmovanjih v 28 nastopih zabil že sijajnih 26 zadetkov.

Na seznamu so vsi nogometaši, ki so se znašli na prvem seznamu novega selektorja slovenske reprezentance v letu 2019 Matjaža Keka za prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Izraelu (1:1) in Severni Makedoniji (1:1).

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Haris Vučkić je v ponedeljek nastopil prvič v tej sezoni:

Timi Max Elšnik (Northampton Town) Anglija, 4. liga Med tednom brez tekme. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Med tednom brez tekme. Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Med tednom brez tekme. Patrik Eler (Ried) Avstrija, 2. liga Med tednom brez tekme. Alem Pašić (Vorwärts Steyr) Avstrija, 2. liga Vorwärts Steyr - Kapfenberger SV, torek 19.10 Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Med tednom brez tekme. Erik Gliha (St. Truiden) Belgija, skupina za ligo Europa Beerschot-Wilrijk - St. Truiden, sreda 20.30 Nicolas Rajsel (Roeselare) Belgija, 2. liga, skupina za obstanek Med tednom brez tekme. Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, pokal, polfinale Sloga Gornje Crnjelovo - Sarajevo, sreda 16.00 Zaradi zdravstvenih težav ne bo kandidiral za tekmo. Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Med tednom brez tekme. Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, pokal, četrtfinale Etar - Lokomotiv Plovdiv, torek 17.30 Roman Bezjak (Apoel Nikozija) Ciper, pokal, polfinale Apoel Nikozija - Enosis Neon Paralimni, sreda 17.00 Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga, skupina za prvaka Med tednom brez tekme. Jan Koprivec (Pafos) Ciper, 1. liga, skupina za obstanek Med tednom brez tekme. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga, skupina za obstanek Med tednom brez tekme. Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, pokal, četrtfinale Banik Ostrava - Slovan Liberec, sreda 18.00 Branko Ilić (Vejle BK) Danska, 1. liga, skupina za obstanek Med tednom brez tekme. Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Montpellier - Guingamp, sreda 19.00 Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Med tednom brez tekme. Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Med tednom brez tekme. Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Med tednom brez tekme. Erik Janža (Osijek) Hrvaška, 1. liga Inter Zaprešić - Osijek, sreda 16.30 Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, superpokal Med tednom brez tekme. Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Konec sezone. Valter Birsa (Cagliari) Italija, 1. liga Cagliari - Juventus, torek 21.00 Žan Celar (Roma) Italija, 1. liga Roma - Fiorentina, sreda 21.00 Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Sassuolo - Chievo, četrtek 19.00 Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Genoa - Inter, sreda 21.00 Luka Krajnc (Frosinone) Italija, 1. liga Frosinone - Parma, sreda 21.00 Leo Štulac (Parma) Italija, 1. liga Frosinone - Parma, sreda 21.00 Zaradi zdravstvenih težav ne bo kandidiral za tekmo. Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Genoa - Inter, sreda 21.00 Siniša Anđelković (Padova) Italija, 2. liga Padova - Ascoli, torek 21.00 Maks Barišić (Padova) Italija, 2. liga Padova - Ascoli, torek 21.00 Matija Boben (Livorno) Italija, 2. liga Crotone - Perugia, torek 21.00 Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Benevento - Carpi, torek 21.00 Žan Majer (Lecce) Italija, 2. liga Lecce - Cosenza, sreda 21.00 Dejan Vokić (Benevento) Italija, 2. liga Benevento - Carpi, torek 21.00 Željko Filipović (Atyrau) Kazahstan, 1. liga Astana - Atyrau, sreda 15.00 Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, pokal, četrtfinale Soroksar - Puškaš, sreda 15.30 Kevin Kampl (RB Leipzig) Nemčija, pokal, četrtfinale Augsburg - RB Leipzig, torek 20.45 Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Greuther Fürth - Dynamo Dresden, četrtek 19.00 Dominic Maroh (Krefelder Uerdingen) Nemčija, 3. liga Med tednom brez tekme. Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Med tednom brez tekme. Ažbe Jug (Fortuna Sittard) Nizozemska, 1. liga Fortuna Sittard - ADO Den Haag, sreda 19.45 Tim Matavž (Vitesse) Nizozemska, 1. liga Vitesse - AZ Alkmaar, torek 18.30 Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga Waalwijk : Twente 4:1 V igro je vstopil v 64. minuti in zaigral prvič v tej sezoni v drugi nizozemski ligi. S tem je dokazal, da je konec mučnega obdobja, v katerem ga je od igrišč oddaljila huda poškodba kolena. Prejšnji teden je zaigral za B moštvo. Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Med tednom brez tekme. Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Arka Gdynia - Lechia Gdansk, torek 20.30 Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Piast Gliwice - Wisla Plock, sreda 18.00 Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Zaglebie Sosnowiec - Wisla Krakov, sreda 20.30 Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Cracovia Krakov - Korona Kielce, torek 18.00 David Zec (Benfica B) Portugalska, 2. liga Med tednom brez tekme. Gregor Balažic (Ural Jekaterinburg) Rusija, pokal, polfinale Ural - Arsenal Tula, sreda 16.00 Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Med tednom brez tekme. Andres Vombergar (Ufa) Rusija, 1. liga Med tednom brez tekme. Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Orenburg - Krila Sovjetov, sreda 16.00 Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Orenburg - Krila Sovjetov, sreda 16.00 Kenan Bajrić (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, skupina za prvaka Med tednom brez tekme. Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Thun - Sion, četrtek 19.00 Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Schaffhausen - Winterthur, torek 20.00 Aris Zarifović (Samut Prakan City) Tajska, 1. liga Samut Prakan - Ratchaburi, sreda 14.00 Rajko Rotman (Akhisarspor) Turčija, pokal, polfinale Ümraniyespor - Akhisarspor, sreda 19.00 Matic Fink (Boluspor) Turčija, 2. liga Genclerbirligi - Boluspor, torek 18.00 Aljaž Ivačič (Portland Timbers) Liga MLS Med tednom brez tekme. Antonio Mlinar Delamea (New England Revolution) Liga MLS Med tednom brez tekme.