Legenda Liverpoola lahko redsom pokvari sezono

Do konca angleškega prvenstva so le še 37. in 38. krog ter nekaj zaostalih tekem. Vodilni Manchester City ima tri točke prednosti pred Liverpoolom. Torkov obračun Liverpoola z Aston Villo in sredin Manchester Cityja z Wolverhamptonom sta zaostali tekmi 33. kroga.

Aston Villa je 11. na lestvici in ima 40 točk manj od Liverpoola. Decembra so z 1:0 zmagali redsi. A tekma je vseeno v središču pozornosti. Trener Ville je namreč legenda Liverpoola, Steven Gerrard. Danes 41-letni Gerrard je za klub z Anfielda med letoma 1998 in 2015 odigral več kot 500 tekem. Villa je njegov drugi članski klub, ki ga vodi kot glavni trener. Med letoma 2018 in 2021 je treniral Glasgow Rangers.

"Moja naloga je, da osvojim tri točke," sporoča Gerrard. Za "njegov" Liverpool torej ne bo nobenega popuščanja. Ko je Gerrard novembra prevzel Villo, so bili 16., zdaj imajo možnost, da se prvič po desetletju prebijejo med deseterico.

Angleško prvenstvo, zaostale tekme: Torek, 10. 5.:

21.00 Aston Villa - Liverpool Sreda, 11. 5.:

Leeds United - Chelsea

Leicester - Norwich

Watford - Everton

Wolverhampton - Manchester City Četrtek, 12. 5.:

Tottenham - Arsenal