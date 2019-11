Lažen preplah v Madridu. Zinedine Zidane si je lahko oddahnil.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z Edenom Hazardom, ki je zaradi poškodbe predčasno končal včerajšnji derbi lige prvakov med Realom in PSG v Madridu (2:2), ni hujšega, so danes sporočili iz vrst španskega nogometnega velikana.

Eden Hazard, sto milijonov vreden Realov poletni nakup, je počasi začel prihajati v formo in bil med najboljšimi tudi pri torkovem spektakularnem remiju z 2:2 proti PSG v skupini A lige prvakov, a je moral igrišče zaradi poškodbe gležnja oditi že po 69 minutah igre.

Navijači Reala in predvsem njegov trener Zinedine Zidane so se močno prestrašili, da bodo za dlje časa ostali brez enega svojih glavnih nogometašev, a so danes prejeli spodbudne novice. Po dodatnih zdravniških pregledih je postalo jasno, da z 28-letnim belgijskim zvezdnikom ni hujšega.

Zaradi poškodbe bo nekdanji član Chelseaja in Lilla odsoten le približno 10 dni, kar pomeni, da bo izpustil samo eno, največ dve tekmi Reala in bo, kar je najpomembneje, za prvi el clasico sezone, ko se bo 18. decembra Real z Barcelono pomeril na njenem igrišču, nared.

Do takrat Real čakajo še štiri tekme. Najprej se bo konec tedna v španskem prvenstvu pomeril z Alavesom v gosteh, potem bo teden dni pozneje gostil še Espanyol, tik pred velikim derbijem pa gostoval še pri Valencii. Vmes bo odigral še zadnjo tekmo skupinskega dela lige prvakov, v kateri si je že zagotovil napredovanje, in gostoval pri Club Bruggu.

Real je z Barcelono trenutno sicer skupaj na vrhu prvenstvene lestvice v Španiji.

Hazard je do zdaj za Madridčane odigral 13 tekem v vseh tekmovanjih. Zabil je en gol in prispeval štiri asistence.