Lampard se je vrnil na Stamford Bridge

"Izjemno sem ponosen, da se vračam v Chelsea. Vsi poznajo mojo ljubezen do tega kluba in našo skupno zgodovino. Vse svoje sile bom usmeril v dobro pripravo ekipe za novo sezono, upam, da bo trdo delo prineslo dobre rezultate," je za spletno stran Chelseaja dejal 41-letni Lampard, ki je z ekipo iz zahodnega dela Londona podpisal triletno pogodbo.

Lampard je v trinajstih letih v dresu kluba osvojil tri naslove v premier league in štiri v pokalu FA ter evropsko ligo prvakov v letu 2012. Za Chelsea je odigral 429 tekem in dosegel 139 golov, bil pa je tudi član West Hama, Swanseaja, Manchester Cityja in New Yorka.

Za angleško izbrano vrsto je zbral 106 nastopov in dosegel 29 golov.

Po koncu igralske kariere 2016 je zaplul v trenerske vode, v minuli sezoni pa je vodil angleško drugoligaško moštvo Derby County.

Lampard bo v strokovnem štabu kluba, ki je v lasti ruskega milijarderja Romana Abramoviča, deloval skupaj z nekdanjim soigralcem, češkim vratarjem Petrom Čechom. Ta se je pred dvema tednoma pridružil londonskem moštvu v vlogi svetovalca za tehnična vprašanja.