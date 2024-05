Oblakov Atletico želi potrditi dragoceno vozovnico

Do konca sezone v španski la ligi so še trije krogi, med tednom bodo na sporedu tekme 36. kroga. Medtem ko je naslov prvaka že nekaj časa oddan in sta si ob Real Madridu mesto v ligi prvakov zagotovili Barcelona in Girona, je odprto še eno mesto, ki ga trenutno zanesljivo zaseda Atletico Madrid z Janom Oblakom. Ta bo v tem krogu v sredo gostoval pri Getafeju.