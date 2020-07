Mallorca do točk upanja, Sevilla ujela Atletico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Mallorce so v 35. krogu španskega prvenstva na domačem igrišču premagali Levante z 2:0 (1:0), po današnji zmagi pa ohranili upe na obstanek v družbi najboljših. Za zasedbo z Balearskih otokov sta zadela Cucho Hernandez v 40. in in Takefusa Kubo v 84. minuti.