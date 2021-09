Po napeti in izenačeni tekmi delitev točk v Stožicah, svetovni rekord Ronalda

Slovenska nogometna reprezentanca je na pomembni tekmi kvalifikacij za SP 2022 v Stožicah proti Slovaški iztržila neodločen izid 1:1. Rusija je v derbiju skupine H gostila vodilno Hrvaško in tudi ta tekma se je končala z neodločenim izidom (0:0). Malta je s 3:0 premagala Ciper, prav z Malto pa se bo četa Matjaža Keka pomerila v naslednjem krogu kvalifikacij, v soboto v Stožicah. Cristiano Ronaldo je junak zmage Portugalske nad Irsko in nov svetovni rekorder po doseženih zadetkih v državnem dresu. V četrtek se bo prvič na selektorskem stolčku Nemčije predstavil Hansi Flick, evropski prvaki Italijani pa bodo pričakali Bolgare.

Napočil je čas za nadaljevanje kvalifikacij za SP 2022. Po pestrem poletnem prestopnem roku, v katerem so številni nogometaši našli novega delodajalca (med Kekovimi izbranci jih je ogromno, zadnji dan sta se preselila Andraž Šporar in Igor Vekić), so se v boj za dragocene točke spustile izbrane vrste.

Slovenci so remizirali s Slovaško, z neodločenim izidom se je končal tudi derbi skupine H med Rusijo in Hrvaško (0:0), medtem ko je Malta s 3:0 premagala Ciper in ga pahnila na zadnje mesto. V skupini H je tako še vse odprto.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (foto: Grega Valančič/Sportida):

Svetovni rekord Ronalda

Cristiano Ronaldo je bil junak zmage Portugalske nad Irsko. V prvem polčasu je sicer zastreljal enajstmetrovko, Irci pa so z golom Johna Egana povedli, a se je zvezdnik Manchestra Uniteda navijačem oddolžil v drugem polčasu, ko je v 89. minuti zabil 110. gol za svojo izbrano vrsto in postal svetovni rekorder. Prehitel je namreč Iranca Alija Daeija, ki je med leti 1993 in 2006 za svojo reprezentanco zabil 109 golov. A Ronadlo se ni s tem ni zadovoljil, v šesti minuti sodnikovega podaljška je rekord povišal na 111 zadetkov in s tem prinesel zmago Portugalski.

Cristiano Ronaldo je svetovni rekorder! Foto: Guliverimage

Nemci prvič po letu 2006 brez Löwa, manjkala bosta kapetan in Müller

Hansi Flick ima z nemško izbrano vrsto velike načrte. Osem let je pri Elfu pomagal Joachimu Löwu, zdaj se preizkuša v samostojni vlogi. Foto: Reuters V četrtek bo nov list v nogometni zgodovini obrnil Elf. Nemce bo prvič vodil Hansi Flick. Nemška javnost pričakuje proti Liechtensteinu visoko zmago. Dvoboj bo odigran v St. Gallenu (Švica). Nemci so na zadnji kvalifikacijski tekmi pod vodstvom Joachima Löwa razočarali, saj so doma izgubili proti Makedoncem, na Euru pa so v osmini finala priznali premoč Angležem. Nemčija bo tako odigrala prvo tekmo po letu 2006, na kateri Elfa ne bo vodil Löw. Flick pa ne bo mogel računati na pomoč kapetana Manuela Neuerja in tudi ne Thomasa Müllerja, ki sta poškodovana. Medtem ko bi Neuer lahko izpustil le prvo od treh tekem, pa Müller ne bo mogel pomagati na nobeni.

V četrtek se bo prvič po sladki zmagi na Wembleyju predstavil evropski prvak Italija. V Firencah bo gostil Bolgarijo. Evropski podprvaki Angleži bodo gostovali v slovenski soseščini. Prihajajo v Budimpešto, ki je na letošnjem Euru ponudila najboljše navijaško vzdušje. Belgijci, ki so v zadnjem kvalifikacijskem nastopu za SP 2022 odpihnili Beloruse s kar 8:0, bodo gostovali v Estoniji, na Švedskem pa bo igrala pomlajena Španija.

Nogometnih užitkov tako ne bo manjkalo, že v soboto (in nedeljo) pa sledi nadaljevanje, dvoboji 5. kroga. Takrat bo imela Kekova četa, vsaj na papirju, najlažji izziv v tem ciklusu, saj se bo v Ljubljani pomerila z Malto.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti se lahko z nekaj sreče v dodatne kvalifikacije zavihti tudi Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.

Kvalifikacije za SP 2022, 4. krog: Skupina H:

Sreda, 1. september:

Slovenija : Slovaška 1:1 (1:1)

Stojanović 42.; Boženik 32.

Poročilo s tekme.



Rusija : Hrvaška 0:0



Malta : Ciper 3:0 (1:0)

Attard 44., 54., Mbong 46.; RK: Soterious 40./Ciper Lestvica:

1. Hrvaška 4 tekme - 7 točk

2. Rusija 4 - 7

3. Slovaška 4 - 6

4. Slovenija 4 - 4

5. Malta 4 - 4

4. Ciper 4 - 4 Skupina A:

Sreda, 1. september:

Luksemburg : Azerbajdžan 2:1 (2:0)

Goncalves 8., Rodrigues 28.; Mahmudov 67.



Portugalska : Irska 2:1 (0:1)

Ronaldo 89., 90+6; Egan 45.



Lestvica:

1. Portugalska 4 - 10

2. Srbija 3 - 7

3. Luksemburg 3 - 6

4. Azerbajdžan 3 - 0

5. Irska 3 - 0 Skupina B:

Četrtek, 2. september:

18.00 Gruzija - Kosovo

20.45 Švedska - Španija Lestvica:

1. Španija 3 - 7

2. Švedska 2 - 6

3. Grčija 2 - 2

4. Gruzija 3 - 1

5. Kosovo 2 - 0 Skupina C:

Četrtek, 2. september:

20.45 Italija - Bolgarija

20.45 Litva - Severna Irska Lestvica:

1. Italija 3 - 9

2. Švica 2 - 6

3. Severna Irska 2 - 1

4. Bolgarija 3 - 1

5. Litva 2 - 0 Skupina D:

Sreda, 1. september:

Kazahstan : Ukrajina 2:2 (0:1)

Valiulin 74., 90+6; Jaremčuk 2., Sikan 90+3



Francija : Bosna in Hercegovina 1:1 (1:1)

Griezmann 40.; Džeko 36.; RK: Kounde 51./Francija



Lestvica:

1. Francija 4 - 8

2. Ukrajina 4 - 4

3. Finska 2 - 2

4. BiH 3 - 2

5. Kazahstan 3 - 2



Skupina E:

Četrtek, 2. september:

20.45 Češka - Belorusija

20.45 Estonija - Belgija Lestvica:

1. Belgija 3 - 7

2. Češka 3 - 4

3. Wales 2 - 3

4. Belorusija 2 - 3

5. Estonija 2 - 0 Skupina F:

Sreda, 1. september:

Danska : Škotska 2:0 (2:0)

Wass 14., Maehle 15.



Ferski otoki : Izrael 0:4 (0:2)

Zahavi 12., 44., 90+2, Dabbur 52.,



Moldavija : Avstrija 0:2 (0:1)

Baumgartner 45+1, Arnautović 90+4 Lestvica:

1. Danska 4 - 12

2. Izrael 4 - 7

3. Avstrija 4 - 7

4. Škotska 4 - 5

5. Ferski otoki 4 - 1

6. Moldavija 4 - 1 Skupina G:

Sreda, 1. september:

Latvija : Gibraltar 3:1 (0:0)

Gutkovskis 50., 85., Ciganiks 89.; De Barr 71.



Norveška : Nizozemska 1:1 (1:1)

Haaland 20.; Klaassen 37.



Turčija : Črna gora 2:2 (2:1)

Under 9., Yazici 31.; Marušić 40., Radunović 90+7 Lestvica:

1. Turčija 4 - 8

2. Nizozemska 4 - 7

3. Črna gora 4 - 7

4. Norveška 4 - 7

5. Latvija 4 - 4

6. Gibraltar 4 - 0 Skupina I:

Četrtek, 2. september:

20.45 Andora - San Marino

20.45 Madžarska - Anglija

20.45 Poljska - Albanija Lestvica:

1. Anglija 3 - 9

2. Madžarska 3 - 7

3. Albanija 3 - 6

4. Poljska 3 - 4

5. Andora 3 - 0

6. San Marino 3 - 0 Skupina J:

Četrtek, 2. september:

20.45 Islandija - Romunija

20.45 Liechtenstein - Nemčija

20.45 Severna Makedonija - Armenija Lestvica:

1. Armenija 3 - 9

2. Severna Makedonija 3 - 6

3. Nemčija 3 - 6

4. Romunija 3 - 3

5. Islandija 3 - 3

6. Liechtenstein 3 - 0