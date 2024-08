Slovenci trkajo na vrata nogometnih nebes, vsaj enemu se žal ne bo posrečilo

Danes bodo znani še zadnji štirje udeleženci glavnega dela lige prvakov. Na delu bodo tudi trije klubi s slovenskimi legionarji. Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić bosta v slovenskem obračunu s Crveno zvezdo gostila Bodo/Glimt (1:2), za katerega v zadnjem obdobju ne nastopa poškodovani Nino Žugelj, Kenan Bajrić pa bo v Bratislavi s Slovanom gostil Midtjylland (1:1). Najvišjo prednost bo danes branil Dinamo Zagreb. Hrvati so v Baku odpotovali z zaliho treh zadetkov proti Qarabagu (3:0).

Kvalifikacije za ligo prvakov, play-off (povratne tekme):

Sreda, 28. avgust:

O zadnjih štirih potnikih v ligo prvakov se bo danes odločalo v Bakuju, Bratislavi, Beogradu in Pragi. Najvišjo prednost bo na povratni tekmi play-offa branil zagrebški Dinamo. V poznih popoldanskih urah bo na gostovanju v Azerbajdžanu proti Qarabagu branil kar tri zadetke prednosti (3:0).

Liga prvakov bo to sezono zaživela v spremenjeni podobi. Foto: www.alesfevzer.com Bogate nagrade in nov tekmovalni ustroj Revolucionarna sezona 2024/25 prinaša v evropskih nogometnih tekmovanjih številne novosti. Skupinskega dela lige prvakov ne bo več. Nasledil ga bo ligaški del, ki ga bo zaznamovala enotna lestvica, in namesto 32 bo nastopilo kar 36 udeležencev. Obeta se več tekem, v ligaškem delu bo vsak udeleženec odigral osem dvobojev, zadnja bodo odigrali šele v začetku leta 2025, tako bo evropska sezona zelo dolga in izčrpna. Za še večjo motivacijo bo poskrbela izdatna denarna nagrada. Evropska nogometna zveza (Uefa) na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom namenja zgolj za udeležbo vsakemu izmed 36 nastopajočih bogato finančno nagrado, skoraj 19 milijonov evrov.

Šest, sedem ali osem Slovencev med evropsko elito?

Jan Oblak je v ligi prvakov, v kateri nastopa vse od leta 2014, branil tudi že v velikem finalu. Foto: Guliverimage Privilegij, o katerem sanja vsak nogometaš v Evropi, to je nastop v sloviti ligi prvakov, si je za zdaj zagotovilo pet Slovencev. To so kapetan slovenske izbrane vrste Jan Oblak z Atleticom, Benjamin Šeško in Kevin Kampl z Leipzigom ter debitanta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat z graškim Sturmom. Teh pet Slovencev bo, če se do konca poletnega prestopnega roka ne bodo preselili kam drugam, zagotovo zaigralo v novi sezoni lige prvakov. Ne bodo pa edini Slovenci, ki bodo deležni tovrstne časti. Zagotovo se jim bo pridružil najmanj eden, lahko celo še trije.

Da bo v ligi prvakov zagotovo nastopilo vsaj šest Slovencev, zagotavlja kvalifikacijski par med Crveno zvezdo in Bodo/Glimtom. Na Norveškem so bili na umetni travnati podlagi boljši gostitelji, ki so serijskega srbskega prvaka premagali z 2:1. Soigralcem je s tribun za zmago zaploskal Nino Žugelj. Mladi Korošec, ki se je letos znašel na Kekovem seznamu za Euro 2024, zaradi zdravstvenih težav še ni popolnoma pripravljen za nastop. Nazadnje je za klub s severa Norveške nastopil 13. julija, za povratno tekmo v Beogradu pa ne bo prišel v poštev.

Navijači Crvene zvezde bodo zvečer pripravili na dvoboju med srbskim in norveškim junakom peklensko ozračje. Foto: Reuters

Bosta pa pri Crveni zvezdi za nastop kandidirala oba njegova reprezentančna soigralca, Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić, ki kot posojen branilec Zenita še čaka na debi v dresu srbskega velikana. Rdeče-beli za razliko od Bodo/Glimta, ki je v petek s 6:0 v domačem prvenstvu napolnil mrežo Sarpsborgu, konec prejšnjega tedna niso nastopili v srbski prvi ligi. Počivali so za tekmo leta, na kateri se bodo skušali s pomočjo 50 tisoč glasnih navijačev uvrstiti med evropsko elito.

Po zadnjih napovedih srbskih medijev bo Elšnik začel dvoboj od prve minute, Drkušić pa naj bi ostal na klopi. Tako se 24-letnemu Dolenjcu ne bo takoj uresničila želja, da bi dočakal krstni nastop za Crveno zvezdo. Bolj verjetna je možnost, da bo prvič zaigral za rdeče-bele od začetka v nedeljo proti Radničkemu iz Kragujevca. Obrambni par naj bi proti Bodo/Glimtu sestavljala Nasser Djiga, reprezentanta Burkine Faso, in pa kapetan Uroš Spajić.

Bajrić že izločil Celjane in Belca

Slovan je v kvalifikacijah izločil tudi slovenskega prvaka. Foto: Guliverimage S Skandinavci bo imel podobno kot slovenski dvojec pri Crveni zvezdi danes opravka tudi Kenan Bajrić. Nekdanji branilec Olimpije je s Slovanom v kvalifikacijah za ligo prvakov izločil že veliko rojakov.

Serijski slovaški prvak, ki je bil v drugem krogu kvalifikacij usoden za Celjane in jih na domačih tleh pomendral kar s 5:0, nato pa izločil še Apoel iz Nikozije, pri katerem brani novopečeni reprezentančni upokojenec Vid Belec, je na dobri poti za preboj v ligo prvakov. Na Danskem je prejšnji teden remiziral z 1:1, tako da mu lahko domača zmaga napolni klubsko blagajno.

Liga prvakov brez turških velikanov

V torek se je o treh udeležencih ligaškega dela lige prvakov, vsi so deležni lepe nagrade, skoraj 19 milijonov evrov, v novem tekmovalnem formatu pa jih čaka najmanj osem tekem, odločalo v Istanbulu, Pragi in Salzburgu. Najbolj pestro in izenačeno je bilo po pričakovanju v vročem turškem kotlu na stadionu Venue RAMS Park, kjer je Galatasaray lovil zaostanek proti švicarskemu prvaku Young Boys. Bogatemu turškemu klubu ni uspelo, gostje iz Berna so na koncu zmagali z 1:0. V 87. minuti je zadel Alan Virginius. Takoj zatem je bil pri Turkih izključen vratar Fernando Muslera.

Razočaranje nogometašev Galatasaraya po še drugem tesnem porazu proti Young Boys. Evropsko sezono bodo nadaljevali v ligaškem delu evropske lige. Foto: Reuters

Tako je poleg Mourinhovega in Zajčevega Fenerbahčeja, za katerega je bil usoden Lille, v kvalifikacijah za ligo prvakov izpadel tudi turški prvak Galatasaray. Liga prvakov bo tako minila brez turških predstavnikov, kar je velik udarec za največja turška kluba.

Praška Sparta si je na prvem obračunu v gosteh pri Malmöju priigrala lepo prednost z 2:0. Na povratni tekmi pa je slavila z enakim izidom, potem ko sta v drugem polčasu zadela Lukaš Haraslin z bele pike in Albion Rrahmani. Obe ekipi sta v prvem polčasu zapravili po eno enajstmetrovko.

Tako kot Sparta je tudi Salzburg z odliko opravil prvi del naloge in je v gosteh premagal Dinamo Kijev z 2:0. Na domači povratni tekmi pa je igral 1:1, kar je bilo dovolj za napredovanje. Povedli so domači z golom Adama Daghima v 12. minuti, Ukrajinci so izenačili z zadetkom Vladislava Vanata v 29.

Denarne nagrade lige prvakov: Nastop v play-offu kvalifikacij: 4.290.000 evrov

Nastop v ligaškem delu: 18.620.000

Zmaga v ligaškem delu: 2.100.000

Remi v ligaškem delu: 700.000

Uvrstitev med 8 v ligaškem delu: 2.000.000

Uvrstitev med 9 in 16 v ligaškem delu: 1.000.000

Nastop v play-offu za osmino finala: 1.000.000

Nastop v osmini finala: 11.000.000

Nastop v četrtfinalu: 12.500.000

Nastop v polfinalu: 15.000.000

Podprvak: 18.500.000

Prvak: 25.000.000

Žreb ligaškega dela lige prvakov bo v četrtek v Monaku. Poraženci v play-offu lige prvakov bodo zaigrali v ligaškem delu lige Europa.

