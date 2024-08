Nogometaši Celja odštevajo dneve do prve tekme 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo. V četrtek bodo v knežjem mestu gostili prvaka Irske Shamrock Rovers in si skušali zagotoviti čim boljše izhodišče pred povratno tekmo, ki bo prihodnji teden na Otoku. Na delu bo ogromno slovenskih legionarjev, najtežji izziv čaka trojico pri Panathinaikosa, saj jih čaka obračun z Ajaxom.

Slovenski državni prvak Celje bo evropsko sezono po izpadu v kvalifikacijah za ligo prvakov (Slovan iz Bratislave je izločil Celjane s 5:0 in 1:1) nadaljeval v kvalifikacijah za evropsko ligo. V 3. krogu, prva tekma bo v četrtek v knežjem mestu, bo skušal izločiti irskega prvaka Shamrock Rovers.

Če bi Celjani preskočili otoško oviro, bi postali četrti slovenski klub, ki bi zaigral v Evropi do konca jeseni. To je že uspelo Mariboru (trikrat v ligi prvakov, trikrat v ligi Europa), Muri in Olimpiji (enkrat v konferenčni ligi). To bo tudi prva možnost za Alberta Riero, da po vrnitvi na vroči celjski stolček dočaka zmago s klubom iz knežjega mesta. Za zdaj je doživel dve razočaranji. Na Slovaškem je izgubil z 0:5, na gostovanju v 3. krogu 1. SNL v Murski Soboti pa z 0:1. V četrtek prihajajo v Celje tudi navijači irskega prvaka Shamrock Rovers. Foto: Guliverimage

Kdo je tekmec Celja? To je irski prvak Shamrock Rovers, z 21 državnimi naslovi tudi rekorder svoje države. Večino igralskega kadra dopolnjujejo domačini. Tujcev je zelo malo, med njimi pa je zanimivo tudi 25-letni estonski reprezentant Markus Poom. Estonca je irskemu prvaku posodila Flora, ravno klub, s katerim so Celjani, takrat jih je vodil še Damir Krznar, vstopili v evropsko sezono in v Talinu zmagali kar s 5:0. Markus je sicer sin legendarnega estonskega vratarja Marta Pooma, ki je za izbrano vrsto Estonije nastopil kar 120-krat, večino kariere pa branil v znanih angleških klubih.

Irski prvaki so v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov izpadli proti praški Sparti. Foto: Guliverimage

Shamrock Rovers so za razliko od Celja že dvakrat nastopali v Evropi do pozne jeseni. V sezoni 2011/12 so zaigrali v skupinskem delu lige Europa, pred tem pa presenetili beograjski Partizan. V sezoni 2022/23 so nastopili v skupinskem delu konferenčne lige, kjer so osvojili dve točki. Remizirali so proti Gentu in Djurgardnu. V tej evropski sezoni so v kvalifikacijah za ligo prvakov najprej izločili islandski Vikingur (2:1 in 0:0), nato pa priznali premoč praški Sparti (0:2 in 2:4).

Ponovitev evropskega finala iz leta 1971

Andraž Šporar in druščina se bodo v četrtek pomerili z Ajaxom. Foto: Guliverimage Danes bosta odigrani uvodni tekmi 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo, v četrtek pa jih bo na sporedu kar 11. Nastopilo bo veliko slovenskih legionarjev. Adam Gnezda Čerin, Andraž Šporar in Benjamin Verbič, se bodo s Panathinaikosom spoprijeli z nizozemskim Ajaxom. To bo ponovitev velikega evropskega finala iz leta 1971, v katerem je Ajax na še starem Wembleyju premagal PAO z 2:0.

Rijeko z Dejanom Petrovićem čaka obračun s švedskim Elfsborgom. Poraženec tega obračuna bi se lahko v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo pomeril z Olimpijo, če bodo Ljubljančani pred tem izločili Šerif.

Lepa priložnost za dolgo evropsko jesen se ponuja latvijskemu prvaku RFS, pri katerem je obrambni steber slovenski legionar Žiga Lipušček. Klub iz Rige se bo namreč nameril na prvaka Andore UE Santa Colomo.

Prvak BiH Borac Banja Luka, pri katerem nastopa tudi Aleks Pihler, odhaja na gostovanje na Ferske otoke, kjer bo skušal premagati starega znanca Olimpije, KI Klaksvik.

Kvalifikacije za ligo Europa, 3. krog (prve tekme):

Torek, 6. avgust:

Četrtek, 8. avgust:

