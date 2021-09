Spektakel v Fazaneriji, Slovenke napadajo senzacijo

Najboljše slovenske nogometašice, ki jih vodi Borut Jarc, se bodo danes v Murski Soboti v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 pomerile z eno najmočnejših reprezentanc na svetu, Francijo. Francozinje so pred kratkim v prvem krogu v gosteh ponižale Grkinje kar z 10:0, prepričljive pa so bile tudi Slovenke, saj so bile od Estonk boljše s 4:0. Spektakel v Fazaneriji se bo začel ob 21. uri.

Fazanerija, dom slovenske nogometne prvakinje Mure, ki zaradi premajhne kapacitete žal ne more gostiti dvobojev skupinskega dela konferenčne lige, bo danes prizorišče poslastice, v kateri bodo prišli na svoj račun ljubitelji ženskega nogometa. Slovenke, ki niso še nikoli nastopile na velikem tekmovanju, a iz kvalifikacijskega ciklusa v ciklus dosegajo boljše rezultate in temu posledično dvigujejo cilje, se bodo udarile z velesilo ženskega nogometa.

Slovenke so v Fazaneriji nazadnje gostovale jeseni 2019, ko so namučile takratne evropske prvakinje Nizozemke (2:4). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V Murski Soboti se bodo pomerile s Francozinjami, ki na lestvici Fife zasedajo visoko peto mesto. So največje favoritinje za osvojitev prvega mesta, ki iz kvalifikacijske skupine I vodi neposredno na SP 2023. Svojo moč so dokazale že v prvem krogu, ko so v gosteh mrežo Grkinj zatresle kar desetkrat. Izjemno so nastopile že v zadnjem kvalifikacijskem ciklusu (za Euro 2022), v katerem so na osmih tekmah osvojile kar 22 točk. "Vemo, da je Francija ena najboljših reprezentanc na svetu, premorejo zelo kvalitetne igralke," se kapetanka reprezentance Mateja Zver zaveda zahtevnosti današnjih tekmic v Prekmurju.

V Murski Soboti velja na tribunah pričakovati veliko slovenskih navijačev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenska zasedba, v kateri ne manjka legionark, ki se dokazuje v zelo kakovostnih tujih klubih, bo poskušala presenetiti favoritinje skupine. "Naša naloga je, da se dobro taktično postavimo, borimo in upamo na najboljše. To so reprezentance, kjer se vse bočne igralke in zadnje vezne vključujejo v napad, zato bo treba biti zbran, svoje priložnosti pa iskati v protinapadih. Želim si, da bi bile v zaključku akcij zbrane, da izkoristimo, kar se nam ponudi," poudarja Zverova, ki rada igra v Fazaneriji.

"Lepo je igrati v domačem kraju. To je štadion, ki je znan po gledalcih in dobrem vzdušju," si želi, da bi bilo podobno atraktivno, kot je bilo leta 2019 proti Nizozemski. Slovenke so se odlično upirale takratnim aktualnim evropskim prvakinjam in izgubile z 2:4. Od odmevne točke jih je delilo le 12 minut. Kako se bodo odrezale danes? Spektakel v Prekmurju se bo začel ob 21. uri.

Slovenske kandidatke za nastop: Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt, Nem), Adrijana Mori (Carl Zeiss Jena, Nem), Nina Predanič (Grasshopper Zürich, Švi), Kristina Erman (Royal Charleroi Sporting Club, Bel), Kaja Eržen (S.S.D. Napoli Femminile, Ita), Mateja Zver (SKN St. Pölten, Avt), Sara Agrež (Turbine Potsdam, Nem), Zala Meršnik (Turbine Potsdam, Nem), Dominika Čonč (Valencia CF Femenino, Špa), Lana Golob (Worcester Smiles FC, ZDA), Pamela Begić (ŽNK Ljubljana), Evelina Kos (ŽNK Olimpija Ljubljana), Izabela Križaj (ŽNK Olimpija Ljubljana), Ana Milović (ŽNK Olimpija Ljubljana), Manja Rogan (ŽNK Olimpija Ljubljana), Nika Šapek (ŽNK Olimpija Ljubljana), Zala Vindišar (ŽNK Olimpija Ljubljana), Špela Kolbl (ŽNK Pomurje Beltinci), Kaja Korošec (ŽNK Pomurje Beltinci), Sara Makovec (ŽNK Pomurje Beltinci), Zala Kuštrin (ŽNK Radomlje), Anja Prša (ŽNK Olimpija Ljubljana).

Kvalifikacije za SP 2023, skupina I: Torek, 21. september:

21.00 Slovenija – Francija

19.00 Estonija – Wales

19.00 Grčija - Kazahstan