Messi popravil rekord, Čilenci po drami v Urugvaju jezni na sodnika #video

V Južni Ameriki so se začele kvalifikacije za SP 2022 v Katarju. Argentina je doma na prazni Bomboneri premagala Ekvador, edini zadetek pa je v 13. minuti z bele točke dosegel kapetan Lionel Messi. Urugvaj je premagal Čile, ki je bil nezadovoljen s sojenjem, Paragvaj in Peru sta remizirala, Brazilija pa se bo prvič predstavila v noči na soboto proti Boliviji.

Kvalifikacijski ciklus bi se moral začeti že spomladi, a je bil zaradi izbruha koronavirusa prestavljen na jesen. Dvakratna svetovna prvakinja Argentina je začela tekmovanje z zmago. Z 1:0 je ugnala Ekvador, zmago pa je gostiteljem v 13. minuti po strelu z bele točke zagotovil Lionel Messi. To je bil že njegov 71. zadetek v državnem dresu, s čimer je še popravil argentinski rekord. Argentina je odigrala prvo tekmo po 11 mesecih.

''Vedeli smo, kako zahtevno bo. Najbolj pomembno je, da smo zmagali. Zdaj moramo dobro delati in napredovati. Lepo je začeti ciklus z zmago, saj vemo, kako zahtevne znajo biti kvalifikacije za svetovno prvenstvo,'' je po dvoboju povedal prvi as Barcelone.

Čilenci so paragvajskemu sodniku zamerili, da bi moral dvakrat pokazati na belo točko v korist gostov. Foto: Reuters

V Urugvaju je bilo napeto do konca. Zmagovalca je v zadnji minuti odločil Maximiliano Gomez, čilensko mrežo pa je kot prvi z bele točke v 40. minuti zatresel novopečeni Oblakov soigralcev pri madridskem Atleticu Luis Suarez. Za Čile se je med strelce vpisal Handanovićev soigralec pri Interju Alexis Sanchez, dvoboj pa je zaznamovalo kar nekaj spornih sodniških odločitev. Gostje so prepričani, da so bili oškodovani vsaj za dve 11-metrovki, eno izmed njih tudi v 90. minuti, ko je bil rezultat še 1:1.

Čile je prepričan, da bi moral sodnik pokazati na belo točko:

"Ne bom o ničemer govoril, saj se nočem zaplesti v težave. A, to je bilo grozno,'' je tekst prek socialnih omrežij na vodstvo tekmovanja Conmebol naslovil kapetan Čila Gary Medel, ki je dvoboj izpustil zaradi poškodbe. Še bolj neposreden je bil nekdanji veliki zvezdnik čilenskega nogometa Ivan Zamorano. ''Do kdaj bodo še dopuščali takšne kraje v Južni Ameriki? Urugvaju so darovali zmago,'' prek Twitterja ni skrival razočaranja in jeze nekdanji napadalec.

V Asuncionu so vsi štirje zadetki padli v drugem polčasu. Za Paragvaj je bil dvakrat uspešen Angel Romero, za goste iz Peruja pa Andre Carrillo.