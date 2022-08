Martin Koželj ostaja generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije (NZS). Izvršni odbor mu je na seji namenil nov mandat, ki bo trajal do 2026, so sporočili z NZS.

"Koželj je v vlogo generalnega sekretarja NZS prvič stopil avgusta 2018. V prvem mandatu je posvetil veliko pozornosti uresničevanju Strategije 2020 in pripravi Strategije 2025, ki temelji na razvoju kakovosti nogometne igre," so zapisali pri NZS in poudarili, da je zvezo učinkovito vodil skozi številne projekte na čelu z evropskim prvenstvom do 21 let, največjim prvenstvom v zgodovini NZS.

"Pod njegovim vodstvom sta bili izvedeni reorganizacija krovne nogometne organizacije in optimizacija poslovnih procesov, ki sta omogočili učinkovito odzivanje na posledice epidemije koronavirusa," so dodali pri zvezi v sporočilu za javnost.

Za dvig kakovosti slovenskega nogometa na vseh ravneh

Triinštiridesetletni Koželj je magister managementa, ki ga na zvezi čakajo novi izzivi. "V prvi vrsti si bo v skladu z zastavljeno strategijo skupaj s sodelavci prizadeval za dvig kakovosti slovenskega nogometa na vseh ravneh, predvsem pa na strokovnem področju. Tako kot doslej ostaja eden izmed poglavitnih ciljev nadaljevanje odličnega sodelovanja z Evropsko nogometno zvezo (Uefa), ki nudi nacionalnim nogometnim zvezam vso potrebno podporo," so zapisali pri NZS.

"V luči tega vidi priložnosti pri prenosu znanj in izkušenj z razvitejšimi nogometnimi državami kot tudi še bolj plodnem sodelovanju vseh, ki soustvarjajo slovenski nogomet, saj lahko le s skupnimi močmi hitreje in kakovostnejše dosežemo zastavljene cilje," so zaključili pri krovni zvezi.