Nova mojstrovina Kurtića, ki je dočakal prvega v Evropi!

V krstni sezoni konferenčne lige se za lovoriko poteguje še 16 ekip. Med njimi so tudi trije nekdanji evropski prvaki, francoski Marseille ter nizozemska PSV Eindhoven in Feyenoord, zadnji je na prvi tekmi osmine finala v gosteh nadigral beograjski Partizan (5:2). Slovenski reprezentant Jasmin Kurtić je poskrbel za novo mojstrovino, s prostega strela je prelisičil živi zid Genta in odločil zmagovalca na dvoboju v Solunu (1:0). Na povratni tekmi v Belgiji ga zaradi kazni rumenih kartonov ne bo.