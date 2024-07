Barve Slovenije v 1. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo brani Bravo. Ta bo na povratni tekmi v Walesu v četrtek ob 19.30 gostoval pri ekipi Connah's Quay in poskušal izničiti zaostanek iz prve tekme (0:1).

Na prvi tekmi v Ljubljani proti valižanski ekipi FC Nomads so varovanci Aleša Arnola dobro začeli, v nadaljevanju pa naredili preveč napak. Gostujoča zasedba ni imela veliko priložnosti, a eno visoko žogo ob prekinitvi jim je vendarle uspelo spraviti v domači gol. Kljub zaostanku iz prve tekme je celotna zasedba NK Bravo odločena, da na povratni tekmi pokaže drugačen obraz. "Glede na prikazano in priložnosti smo si zaslužili več, zadetek pa smo dobili prepoceni. Imamo še eno priložnost in na tekmo v četrtek smo pripravljeni. Prepričani smo, da bomo odigrali dobro tekmo," je pred povratnim obračunom za klubsko spletno stran povedal glavni trener Aleš Arnol.

V sredo fante čaka še uradni trening na stadionu v Bangorju, kjer bo odigrana tudi povratna tekma 1. kroga kvalifikacij konferenčne lige. Razmere za igro bodo optimalne, saj naj bi bilo v četrtek oblačno in ne več kot 20 stopinj Celzija. Tekma se bo začela ob 18.30 po lokalnem času oziroma ob 19.30 po slovenskem času.

