Nizozemska legenda držala besedo: najtežja odločitev v karieri

Veteran se je odločil, da po poteku pogodbe, veljavnost te se je končala 30. junija, ne bo podaljševal svojega statusa v vrstah Bayerna, prav tako pa se ni odločil za kakšen drug igralski izziv.

Z nemškimi prvaki je osvojil kup lovorik, skupno pa je v majici Bayerna Münchna zbral 201 nastop in dal 99 golov.

"Seveda gre za drzno potezo, o kateri se ne odločiš čez noč. O tem sem razmišljal dolgo. A zelo sem zadovoljen s svojo odločitvijo. S tem, ko sem javno povedal, da bo to moja zadnja sezona pri Bayernu, mi je z ramen padla skala," je ob začetku zadnje sezone v bavarskem velikanu napovedal nizozemski zvezdnik. Besedo je držal in se ni premislil.

"Brez dvoma je bila to najtežja odločitev, ki sem jo sprejel v svoji karieri. Zahvala družini za veliko podporo, razumevanje in ljubezen. Zdaj je čas za novo poglavje, veselim se več časa, ki ga bom lahko preživel s svojo ženo in otroki," je 35-letnik povedal ob upokojitvi.

Številni naslovi, z Bayernom tudi na evropskem prestolu

Robben je naslove prvaka osvajal na Nizozemskem s PSV, v Angliji s Chelseajem in v Španiji z Realom Madridom, v bundesligi pa je z Bayernom zbral kar osem prvenstvenih zvezdic in pet pokalov.

Z Bayernom se je leta 2013 veselil tudi lovorike v evropski ligi prvakov, najelitnejšem nogometnem klubskem prvenstvu na svetu. Zadnji ligaški gol je zabil 18. maja na tekmi s Frankfurtom (5:1), ko je Bayern vpisal svojo še 28. zvezdico.

Največji uspeh z Nizozemsko je vknjižil leta 2010, ko so postali svetovni podprvaki. Foto: Reuters

Za tulipane je zbral 96 nastopov ter v reprezentančnem dresu zabil 37 golov, a naslova svetovnega prvaka ni osvojil. Leta 2010 je na svetovnem prvenstvu Nizozemska v finalu mundiala izgubila proti Španiji, leta 2014 pa so bili nogometaši v oranžnem tretji, ko so ugnali Brazilijo.

